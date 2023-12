صلاح يتوج بجائزة لاعب عام 2023 في الدوري الإنجليزي الممتاز

حصل النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول، على جائزة لاعب العام من "رابطة أنصار كرة القدم" (إف إس إيه) لعام 2023.

وأُعلن فوز صلاح بالجائزة في حفل أقيم في لندن -أمس الثلاثاء- بعد أن احتل المرتبة الأولى في استطلاع رأي للمشجعين.

وظفر صلاح بالجائزة للمرة الثالثة في مسيرته، بعد أن فاز بها عامي 2018 و2021.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟! Mohamed Salah has won the @WeAreTheFSA ’s Player Of The Year Award! 🏆

وخلال العام الجاري، سجل قائد منتخب مصر 27 هدفا للريدز، إضافة إلى تقديم 16 تمريرة حاسمة حتى الآن.

واحتل صلاح المركز الأول في القائمة المختصرة التي ضمت أيضا النرويجي إيرلينغ هالاند والإسباني رودري (مانشستر سيتي)، والإنجليزي بوكايو ساكا (أرسنال)، و الإنجليزي كيران تريبيير (نيوكاسل يونايتد)، والإنجليزي أولي واتكينز (أستون فيلا).

وأصبح صلاح رابع لاعب من ليفربول يفوز بالجائزة وأول لاعب يحصل عليها في 3 مناسبات.

وشهدت عملية التصويت مشاركة 500 ألف مشجع.

وتعد جوائز "إف إس إيه" من أكبر الجوائز التي ينظمها المشجعون في المملكة المتحدة.

Mohamed Salah wins the Football Supporters' Association Men's Player of the Year for the 𝐭𝐡𝐢𝐫𝐝 time 👑🏆 pic.twitter.com/bQgHq5qoDH

— Futbol Centa (@futbolcenta) December 4, 2023