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حقيقة مزاملة سواريز لميسي في إنتر ميامي الأميركي

Barcelona's Lionel Messi and Luis Suarez look dejected after the match
تقارير إعلامية أشارت إلى إمكانية توقيع سواريز لنادي إنتر ميامي الأميركي، قبل اعتزاله ليلعب إلى جانب ميسي (رويترز)
6/12/2023

كشف لويس سواريز، المهاجم السابق لليفربول وبرشلونة، أن إصابة مزمنة في الركبة قد تجبره على الاعتزال، بعد أن تواترت أنباء عن قرب التحاقه بزميله السابق في برشلونة ليونيل ميسي في إنتر ميامي الأميركي.

ولم يؤكد سواريز خبر اعتزاله، علما أن مجموعة من التقارير الإعلامية، أشارت إلى إمكانية توقيعه على كشوفات نادي إنتر ميامي الأميركي، قبل إعلان اعتزاله إلى جانب ميسي.

وقالت شبكة "إي إس بي إن"‭‭ ‬‬الرياضية -يوم الجمعة الماضية- إن إنتر ميامي يقترب من التعاقد مع الدولي الأوروغوياني، ليلحق بزملاء سابقين انضموا قبله إلى الفريق، مثل ميسي وسيرجيو بوسكيتس وألبا

وقال "أشعر بالألم، جسدي يتحدث نيابة عني". أريد أن أستمتع ثم أقرر بنفسي بعد مسيرة طويلة. أحتاج إلى الراحة والاستمتاع بعائلتي. ثم سيعرف القدر أين سأكون في المستقبل".

وأضاف "يجب أن أفكر أنه خلال 5 سنوات لن أتمكن من لعب كرة القدم مع صديقي" في إشارة إلى ميسي.

وأوضح "الحقيقة هي أن الخطوات الأولى التي أتخذها في الصباح مؤلمة للغاية. أي شخص يراني يعتقد أنه من المستحيل بالنسبة لي أن ألعب. ابني يطلب مني أن ألعب معه، ولا أستطيع ذلك".

وختم سواريز "في الجزء الخارجي من ركبتي، أعاني من التوتر الذي بقي من الجراحة التي أجريت عام 2020 عندما كنت في برشلونة، في المرحلة الأخيرة من تعافيي، جاء الوباء واضطررت إلى ممارسة التمارين بمفردي، ولم أتمكن من إكمال علاج ركبتي".

وسيكون سواريز لاعبا حرا في يناير/كانون الثاني المقبل بعد أن ألغى عقده مع نادي غريميو البرازيلي.

وودع لويس سواريز جماهير غريميو بعد أن لعب مباراته الأخيرة مع الفريق.

ولا يزال سواريز قادرا على تقديم الأداء الجيد عندما يلعب رغم الألم، حيث سجل 27 هدفا خلال 52 مباراة مع غريميو في عام 2023. واستدعي لتشكيلة الأوروغواي. وختم "أنا متحمس وأريد مواصلة لعب كرة القدم، لكني ما زلت لا أعرف ما الذي سيحدث".

وسبق للاعب البالغ من العمر 36 عاما أن لعب لأندية أياكس أمستردام الهولندي (2007-2011)، ثم ليفربول الإنجليزي (2011-2014)، وبرشلونة الإسباني (2014-2020)، وأتلتيكو مدريد (2020-2022).

المصدر : الصحافة البريطانية