حقيقة مزاملة سواريز لميسي في إنتر ميامي الأميركي

كشف لويس سواريز، المهاجم السابق لليفربول وبرشلونة، أن إصابة مزمنة في الركبة قد تجبره على الاعتزال، بعد أن تواترت أنباء عن قرب التحاقه بزميله السابق في برشلونة ليونيل ميسي في إنتر ميامي الأميركي.

ولم يؤكد سواريز خبر اعتزاله، علما أن مجموعة من التقارير الإعلامية، أشارت إلى إمكانية توقيعه على كشوفات نادي إنتر ميامي الأميركي، قبل إعلان اعتزاله إلى جانب ميسي.

وقالت شبكة "إي إس بي إن"‭‭ ‬‬الرياضية -يوم الجمعة الماضية- إن إنتر ميامي يقترب من التعاقد مع الدولي الأوروغوياني، ليلحق بزملاء سابقين انضموا قبله إلى الفريق، مثل ميسي وسيرجيو بوسكيتس وألبا

وقال "أشعر بالألم، جسدي يتحدث نيابة عني". أريد أن أستمتع ثم أقرر بنفسي بعد مسيرة طويلة. أحتاج إلى الراحة والاستمتاع بعائلتي. ثم سيعرف القدر أين سأكون في المستقبل".

وأضاف "يجب أن أفكر أنه خلال 5 سنوات لن أتمكن من لعب كرة القدم مع صديقي" في إشارة إلى ميسي.

🚨🗣️ Luis Suarez : "Luckily, today I earned the right to decide where I can be happy. From now on we'll see what I'll do, where I want to retire." 🥹

“If I want to end my career with my best football friend – Messi, which was something we talked about since 2017 or 2018 at… pic.twitter.com/75pgHbpMxK

