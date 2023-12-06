حقيقة مزاملة سواريز لميسي في إنتر ميامي الأميركي

كشف لويس سواريز، المهاجم السابق لليفربول وبرشلونة، أن إصابة مزمنة في الركبة قد تجبره على الاعتزال، بعد أن تواترت أنباء عن قرب التحاقه بزميله السابق في برشلونة ليونيل ميسي في إنتر ميامي الأميركي.

ولم يؤكد سواريز خبر اعتزاله، علما أن مجموعة من التقارير الإعلامية، أشارت إلى إمكانية توقيعه على كشوفات نادي إنتر ميامي الأميركي، قبل إعلان اعتزاله إلى جانب ميسي.

✅ Inter Miami are finalising a deal to sign Uruguay forward Luis Suarez on a one-year contract. [via @TheAthleticFC] Reunited 🤝 pic.twitter.com/NwjD18z2mo — Footy Accumulators (@FootyAccums) December 6, 2023

وقالت شبكة "إي إس بي إن"‭‭ ‬‬الرياضية -يوم الجمعة الماضية- إن إنتر ميامي يقترب من التعاقد مع الدولي الأوروغوياني، ليلحق بزملاء سابقين انضموا قبله إلى الفريق، مثل ميسي وسيرجيو بوسكيتس وألبا

وقال "أشعر بالألم، جسدي يتحدث نيابة عني". أريد أن أستمتع ثم أقرر بنفسي بعد مسيرة طويلة. أحتاج إلى الراحة والاستمتاع بعائلتي. ثم سيعرف القدر أين سأكون في المستقبل".

وأضاف "يجب أن أفكر أنه خلال 5 سنوات لن أتمكن من لعب كرة القدم مع صديقي" في إشارة إلى ميسي.

🚨🗣️ Luis Suarez : "Luckily, today I earned the right to decide where I can be happy. From now on we'll see what I'll do, where I want to retire." 🥹 “If I want to end my career with my best football friend – Messi, which was something we talked about since 2017 or 2018 at… pic.twitter.com/75pgHbpMxK — Omifyyy (@omifyyy) December 6, 2023

وأوضح "الحقيقة هي أن الخطوات الأولى التي أتخذها في الصباح مؤلمة للغاية. أي شخص يراني يعتقد أنه من المستحيل بالنسبة لي أن ألعب. ابني يطلب مني أن ألعب معه، ولا أستطيع ذلك".

وختم سواريز "في الجزء الخارجي من ركبتي، أعاني من التوتر الذي بقي من الجراحة التي أجريت عام 2020 عندما كنت في برشلونة، في المرحلة الأخيرة من تعافيي، جاء الوباء واضطررت إلى ممارسة التمارين بمفردي، ولم أتمكن من إكمال علاج ركبتي".

وسيكون سواريز لاعبا حرا في يناير/كانون الثاني المقبل بعد أن ألغى عقده مع نادي غريميو البرازيلي.

🚨 Luis Suárez is close to joining former Barcelona team-mate Lionel Messi at Inter Miami on a one-year deal. (Source: Miami Herald) pic.twitter.com/ZECcebD1Ru — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 6, 2023

وودع لويس سواريز جماهير غريميو بعد أن لعب مباراته الأخيرة مع الفريق.

ولا يزال سواريز قادرا على تقديم الأداء الجيد عندما يلعب رغم الألم، حيث سجل 27 هدفا خلال 52 مباراة مع غريميو في عام 2023. واستدعي لتشكيلة الأوروغواي. وختم "أنا متحمس وأريد مواصلة لعب كرة القدم، لكني ما زلت لا أعرف ما الذي سيحدث".

🤪🇺🇾 La cantidad de caños que ha hecho asi en el area Luis Suárez es una locura… pic.twitter.com/DjN33pqTms — Mística Uruguaya (@Misticauruguaya) December 5, 2023

وسبق للاعب البالغ من العمر 36 عاما أن لعب لأندية أياكس أمستردام الهولندي (2007-2011)، ثم ليفربول الإنجليزي (2011-2014)، وبرشلونة الإسباني (2014-2020)، وأتلتيكو مدريد (2020-2022).