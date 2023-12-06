الهدافون التاريخيون لكأس أمم آسيا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى كأس آسيا 2023 في قطر، التي ستقام خلال الفترة من 12 يناير/كانون الثاني وحتى 10 فبراير/شباط 2024، ومعها يزداد شغف المشجعين بخصوص تاريخ البطولة وأكثر المتوجين بها وهدافيها وما إلى ذلك من الأرقام التي باتت الشغل الشاغل لعشاق الساحرة المستديرة.

ونشرت حسابات البطولة القارية على مواقع التواصل الاجتماعي قائمة بهدافي النهائيات، ويوجد فيها لاعبان فقط لا يزالان ينشطان مع منتخبي بلديهما، في حين اعتزل بقيتهم اللعبة.

قائمة الهدافين التاريخيين بكأس أمم آسيا

الإيراني علي دائي: يتصدر دائي قائمة هدافي كأس أمم آسيا لكرة القدم برصيد 14 هدفا، إذ شارك في 3 نسخ من المونديال الآسيوي. وأحرز 8 أهداف في بطولة آسيا عام 1996، التي أقيمت في الإمارات والتي توّج بها المنتخب السعودي، ثم سجّل 3 أهداف في بطولة 2000، ومثلها في بطولة 2004.

الكوري الجنوبي لي دونغ كوك: ثاني هدافي بطولة كأس آسيا وأحرز 10 أهداف، ونال لقب هداف بطولة آسيا عام 2000 برصيد 6 أهداف، وسجّل 4 أهداف في البطولة التالية عام 2004.

الياباني تاكاهارا: يحتل الياباني تاكاهارا المركز الثالث في قائمة هدافي كأس آسيا برصيد 9 أهداف. أحرز تاكاهارا 5 أهداف في بطولة 2000، التي توّج بها الساموراي على حساب السعودية في النهائي. وتقاسم تاكاهارا لقب هداف البطولة عام 2007 مع العراقي يونس محمود، برصيد 4 أهداف لكل منهما.

Naohiro Takahara has retired from football at the age of 44. The last team he plays for is Okinawa SV, the club in which he founded & is also the President, Manager & Player; whose colour is inspired by Boca Juniors for whom he played for 22 years ago. Forever a Bostero! pic.twitter.com/fNqk1VrSaq — Sivan John 🇦🇷 ⭐⭐⭐ (@SivanJohn_) December 5, 2023

الإماراتي علي مبخوت: قائد منتخب الإمارات العربية يحمل الرقم القياسي بتسجيله أسرع هدف في تاريخ كأس أمم آسيا في الثانية 14 وجاء في مرمى منتخب البحرين في نسخة عام 2015 في أستراليا، وفاز بالحذاء الذهبي في هذه النسخة بتسجيله 5 أهداف. وفي المجموع سجل مبخوت 9 أهداف في بطولات أمم آسيا.

اسرع هدف بتاريخ أمم اسيا ..⚽️

– علي مبخوت لاعب منتخب الإمارات ضد منتخب البحرين بدور المجموعات بنسخه 2015 .. جاء الهدف بعد 13 ثانية من ضربة البداية .. pic.twitter.com/JwZpvz798u — معاذ العسكر (@Moath) January 4, 2019

القطري المعز علي: كان أحد المساهمين الرئيسيين في فوز "العنابي" بلقب كأس آسيا عام 2019، ويحمل الرقم القياسي لأكثر عدد من الأهداف في نسخة واحدة من كأس آسيا، إذ سجل 9 أهداف بنسخة 2019 في الإمارات.

الكويتي جاسم الهويدي: يحتل الكويتي جاسم الهويدي المركز الرابع في ترتيب الهدافين التاريخيين لبطولة كأس آسيا برصيد 8 أهداف. واختير الدولي الكويتي السابق أفضل لاعب في آسيا وأفضل لاعب عربي عام 1998. وأحرز الهويدي 4 أهداف في نسخة عام 1996، ليساعد الأزرق على احتلال المركز الرابع في البطولة، ثم أحرز هدفين في بطولة عام 2000.

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العراقي يونس محمود: قاد "السفاح" يونس محمود منتخب العراق للتتويج ببطولة آسيا عام 2007 على حساب السعودية في المباراة النهائية. وأحرز محمود 8 أهداف في 4 بطولات آسيوية شارك فيها برفقة أسود الرافدين، ليتساوى في الرصيد مع جاسم الهويدي.

نستذكر اليوم 🇮🇶الذكرى ال14 لتتويجنا بلقب كاس امم اسيا 2007 للمرة الأولى في تاريخنا بهدف السفاح يونس محمود الذي اختير أفضل لاعب في البطولة

وقتها كان البلد يمر بالاحتلال والطائفية والاغتيالات وهذا الهدف رجع جزء كبير من من اللحمة الوطنية وكانت فرحه الشعب انذاك لاتوصف #عراقي_انا🇮🇶 pic.twitter.com/xoaCKFrJXj — Ᏸ Ꭿ ᎡᎷᏫᏌ  🇮🇶 🇵🇸 (@Barmou19) July 29, 2021

الإيراني حسين كالاني: ظهر بقميص المنتخب الإيراني 24 مرة سجل خلالها 11 هدفا، بينها 7 أهداف في بطولات كأس أمم آسيا.

اول هدف عراقي في بطولات أمم اسيا حمل توقيع اللاعب ( عمو يوسف ) و أحرزه في مرمى تايلاند يوم 9/5/1972 في بانكوك اما اول هدف يدخل المرمى العراقي فجاء بأقدام الأيراني حسين كالاني يوم 11/5/1972 Yas Alkhafadji pic.twitter.com/nlophMi4PI — معرض الكرة (@iraqfpg) January 3, 2019

الكويتي فيصل الدخيل: سجل 7 أهداف في بطولات أمم آسيا، وهو أحد أشهر اللاعبين الكويتيين المعتزلين. حاز كأس آسيا 1980 بالكويت، واختير ضمن قائمة أفضل 30 لاعب كرة قدم خلال القرن الماضي في آسيا.

فيصل الدخيل

خلال شهر أيلول ١٩٨٠

باستاد صباح السالم

قبل بداية التدريب

استعداداً لخوض غمار منافسات

كأس أمم آسيا السابعة pic.twitter.com/ymExqmvMcW — Abdullah karkari (@MayBareD) November 12, 2020

الإيراني بهتاش فاريبا: أحرز 7 أهداف ولعب مع منتخب إيران لكرة القدم منذ عام 1977 وحتى عام 1986، وفاز بجائزة هداف آسيا في نسخة 1980.

كأس آسيا السابعة

الكويت 1980 حسب السجلات الرسمية فقد تقاسم لقب هداف الدورة لاعبيْن سجلا 7 اهداف تشوي سون هو- كوريا الجنوبية

بهتاش فاريبا- ايران *اليكم اهداف الايراني بهتاش فاريبا

Behtash Fariba pic.twitter.com/cotnnkE1vD — Bader M. Marafi بدر موسى معرفي (@BaderMMarafi) May 26, 2021