يريد بناء منزل لوالدته.. الملاكم أمير خان يرفض شراء ميدالية ذهبية من بطل أولمبي

قام الملاكم البريطاني السابق أمير خان بلفتة نبيلة تجاه منافس هزمه قبل 19 عاما، بعد أن رفض أن يشتري منه إحدى أغلى ممتلكاته.

وروى خان -في مقابلة مع برنامج "تالك سبورت فايت نايت"- تفاصيل لقائه مع نجم الملاكمة الكوبي ماريو كيندلان في إحدى الفعاليات بالبحرين، معبرا عن حزنه للظروف المادية الصعبة التي يعيشها الحائز على الميدالية الأولمبية وأحد أفضل الملاكمين في كوبا.

وكان البطل الأولمبي السابق لمرتين تغلب على خان في أولمبياد أثينا عام 2004 وحصل على الميدالية الذهبية، لكنه عرضها على البريطاني مقابل 5 آلاف دولار أميركي ليتمكن من بناء منزل لوالدته في كوبا.

The legend Mario Kindelan. We boxed twice in the Amateurs. He beat me in the Olympic finals in Athens when I was 17, then a few month later we fought again and I beat him in bolton where I became number one lightweight in the world and turned over to the professional ranks with… pic.twitter.com/22chYQRL0G

