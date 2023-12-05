منتخب نيجيريا في كأس أمم أفريقيا 2023.. "النسور" تطارد بساحل العاج لقبها الرابع

يطارد منتخب نيجيريا لكرة القدم اللقب القاري الرابع في تاريخه خلال مشاركته للمرة الـ20 في بطولة كأس أمم أفريقيا المقبلة في ساحل العاج.

وتقام النسخة الـ34 من المونديال الأفريقي في الفترة بين 13 يناير/كانون الثاني و11 فبراير/شباط العام المقبل، وتستضيفها 6 مدن مختلفة.

ويلعب منتخب "النسور الخضراء" في المجموعة الأولى إلى جانب ساحل العاج (البلد المضيف) وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو.

تاريخ منتخب نيجيريا

تأسّس الاتحاد النيجيري لكرة القدم عام 1945، وبعد 4 سنوات انضم إلى الاتحاد الأفريقي، وفي العام ذاته حصل على عضوية الاتحاد الدولي (فيفا). ويترأس الاتحاد حاليا إبراهيم موسى غوسو (59 عاما).

خاض الفريق أول مباراة دولية له أمام منتخب سيراليون في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 1949 في العاصمة فريتاون. وانتهت المباراة بفوز نيجيريا بهدفين دون رد.

شارك لأول مرة في كأس أمم أفريقيا عام 1976 في إثيوبيا وأنهى مشاركته في المركز الثالث. وحصل على المركز ذاته في نسخة عام 1978.

واعتلى المنتخب النيجيري منصة التتويج القاري لأول مرة في تاريخه في النسخة التي أقيمت على أرضه عام 1980، وشاركت فيها 8 منتخبات. وجاء تتويج "النسور الخضراء" باللقب بعد الفوز في النهائي على الجزائر بثلاثية نظيفة.

وبلغت نيجيريا المباراة النهائية 3 مرات في 3 نسخ متتالية (1984 و1988 و1990)، ولم يحالفها الحظ في الظفر باللقب للمرة الثانية.

لكن بعد طول انتظار، رفعت نيجيريا اللقب الثاني لها في تونس عام 1994، بعدما تغلب زملاء إيمانويل أمونيكي في النهائي على زامبيا بنتيجة 2-1.

ومنذ ذلك التتويج، انتظرت "النسور" سنوات لمطاردة لقبها الثالث، ونجحت في اصطياده عام 2013 بجنوب أفريقيا بفوزها على بوركينا فاسو بهدف نظيف سجله صانداي مبا.

وعلى صعيد التصنيف الشهري الذي يصدره الفيفا، كان المركز الأفضل بمسيرة منتخب نيجيريا هو الخامس، وفي آخر تصنيف (نوفمبر/تشرين الثاني 2023) احتل الفريق المركز 42 عالميا.

منتخب نيجيريا وكأس أفريقيا

ويسجل منتخب "النسور الخضراء" حضوره في نهائيات كأس أمم أفريقيا للمرة 20، وإلى جانب ألقابه الثلاثة، حقق المنتخب النيجيري المركز الثالث 8 مرات، ومركز الوصيف 4 مرات في نسخ أعوام 1984و1988و1990 و2000.

وخلال مشاركاتهم السابقة في أمم أفريقيا، سجل النيجيريون 137 هدفا، في حين تلقت شباكهم 91 هدفا.

كأس العالم والقارات

إلى جانب مشاركته في أمم أفريقيا، ظهر منتخب نيجيريا في كأس العالم 6 مرات، وشارك مرتين في كأس الفيفا للقارات: عام 1995 وحصل حينها على المركز الرابع، في حين حصل على المركز الخامس عام 2013.

أما المنتخب العاجي، فشارك 3 مرات في نهائيات كأس العالم، وكانت أولها عام 2006 في ألمانيا، ثم جنوب أفريقيا 2010، والبرازيل 2014، وخرج في جميعها من مرحلة المجموعات.

أبرز اللاعبين في تاريخ منتخب نيجيريا

لا يمكن حصر نجوم منتخب نيجيريا السابقين في قائمة مصغرة لكن هناك أسماء ذاع صيتها في التسعينيات مثل جاي جاي أوكوشا ونوانكو كانو ودانييل أموكاشي وسيا سيا وصانداي أوليسيه وإيمانويل أمونيكي والراحل رشيدي ياكيني (الهداف التاريخي للمنتخب برصيد 37 هدفا)، وأيضا أوبافيمي مارتينز وتاريبو ويست وجون أوبي ميكيل.

أبرز لاعبي منتخب نيجيريا الحاليين

يراهن منتخب نيجيريا -في مشاركته بالبطولة المقبلة- على مجموعة من اللاعبين المميزين الذين ينشطون في أكبر الأندية الأوروبية، مثل أليكس إيووبي (فولهام الإنجليزي)، وصامويل تشوكويزي (ميلان الإيطالي)، وفيكتور أوسيمين (نابولي الإيطالي)، وعمر صادق (ريال سوسييداد الإسباني)، وموسيس سيمون (نانت الفرنسي)، وأحمد موسى (سيفاسبور التركي)، وسيمي آجاي (وسيت بروميتش الإنجليزي)، وويلفريد نديدي (ليستر سيتي الإنجليزي).

مدرب منتخب نيجيريا

تولى جوزيه بيزيرو مهمة تدريب منتخب نيجيريا ديسمبر/كانون الأول 2022، بدلا من المدرب السابق الألماني غيرنوت رور.

وقاد الفني البرتغالي (63 عاما) منتخب "النسور الخضراء" في 14 مباراة، حقق فيها 6 انتصارات وتعادل في 3 مباريات وانهزم في 5 مواجهات. وسجّل المنتخب النيجيري تحت قيادته 31 هدفا، واستقبلت شباكه 19 هدفا.