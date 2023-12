صفقة قياسية لنقل مباريات البريميرليغ محليا

أبرمت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم صفقة قياسية لنقل المباريات على الصعيد المحلي بقيمة 6.7 مليارات جنيه إسترليني (8.45 مليارات دولار) لمدة 4 أعوام ابتداءً من موسم 2025-2026.

وبهذه الصفقة، استحوذت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية على الحقوق المحلية لبث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مما سيمكّنها من بث 215 مباراة على الأقل في الموسم.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) بأن شبكة "سكاي" ضمنت الحصول على 4 من أصل 5 باقات مطروحة، في أحدث مناقصات للحقوق المحلية للدوري، بداية من موسم 2025-2026، في حين حصلت "تي إن تي سبورتس" على الباقات الأخرى التي تخص 52 مباراة.

ولم تحصل منصة أمازون، التي تبث 20 مباراة في الموسم بموجب العقد الحالي، على حقوق الدورة الجديدة للحقوق المحلية لبث مباريات الدوري الممتاز، والتي تستمر حتى نهاية موسم 2028-2029.

وأوضحت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أن القيمة المالية للاتفاقات التي جرى الإعلان عنها، والتي تغطي أيضا فعاليات غير مذاعة على الهواء مباشرة، بلغت 6 مليارات و700 مليون جنيه إسترليني.

🚨BREAKING🚨: Sky Sports agree new Premier League rights deal

Sky Sports to show 70% more matches – a record 215 games – in a new four year-deal from 2025/26.

More Premier League action than any other broadcaster, with at least four matches every week. pic.twitter.com/Q9ye5w9Vzj

— Sky Sports (@SkySports) December 4, 2023