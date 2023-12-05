دي خيا قد يعود للبريميرليغ من بوابة نيوكاسل

يدرس فريق نيوكاسل الإنجليزي التعاقد مع الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق، ليخلف حارسه الإنجليزي نيك بوب الذي تعرّض لإصابة قد تبعده عن الملاعب لأشهر.

وأجبر حارس مرمى منتخب إنجلترا على الخروج بسبب إصابة في الكتف تعرض لها في فوز فريقه على مانشستر يونايتد بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وذكرت صحيفة "ذا صن" أن "الماكابيز" يضع الحارس الدولي الإسباني السابق ضمن القائمة المختصرة للاعبين الذين ينوي التعاقد معهم الفترة المقبلة.

ويبحث الحارس الإسباني (33 عاما) عن نادٍ جديد منذ رحيله عن "الشياطين الحمر" الصيف الماضي، وربما سينقذه نيوكاسل من البطالة المؤقتة في حال تعاقد معه في سوق الانتقالات الشتوية في يناير/كانون الثاني المقبل.

وفي انتظار التعاقد المحتمل مع دي خيا، سيعول نيوكاسل على الحارس السلوفاكي مارتن دوبرافكا (31 عاما) خلال فترة الأعياد المزدحمة بالمباريات المهمة لفريق المدرب إيدي هاو.

ويلعب نيوكاسل أمام إيفرتون وتوتنهام في الجولتين المقبلتين، ثم يخوض سلسلة من المباريات قبل بداية العام الجديد ضد فولهام ولوتون ونوتنغهام فورست.

ويحتل نيوكاسل حاليا المركز السادس برصيد 26 نقطة جمعها من 8 انتصارات وتعادلين و4 هزائم، وسجل 32 هدفا بينما تلقت شباكه 14هدفا.