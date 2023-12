هكذا يستفيد المغرب من تجربة قطر في تنظيم مونديال 2022

الرباط – تعد تجربة قطر بوصفها أول بلد عربي ينظم المونديال تجربة ملهمة، كان لها تأثير كبير في العالم وصدى وأثر لم ينس.

ومع اختيار المغرب إلى جانب إسبانيا والبرتغال لاستضافة كأس العالم 2030، سيكون ثاني بلد عربي يحظى بهذه الفرصة، مما سيجعله أمام تحديات كبيرة لترك بصمته في هذه النسخة المشتركة.

ومنتخب "أسود الأطلس" هو أول منتخب عربي وأفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم، واحتل المركز الرابع في مونديال قطر 2022.

بالنسبة للخبير في الإعلام والتنمية هشام المكي، فإن تجربة قطر في تنظيم كأس العالم ملهمة، لافتا إلى أنها قدمت حلولا إبداعية في تعاملها مع عدد من الإكراهات مثل قلة الفنادق.

وبنبرة متفائلة، يؤكد المكي أن المغرب يتوفر على إمكانيات تؤشر على قدرته على تنظيم مونديال لا ينسى من بينها تجاربه السابقة في تنظيم ملتقيات رياضية سابقة، إلى جانب امتلاكه بنية تحتية ملائمة، وخبرته في التعامل مع الوفود السياحية الكبيرة، علاوة على عناصر أمنية مدربة تدريبا عاليا.

من جهته، يرى الباحث في الحوكمة والتدبير الرياضي مراد بنتوك أنه رغم الفرق من حيث الميزانية المرصودة لهذه التظاهرة بين البلدين، فإن المغرب يمكنه الاستفادة من التجربة القطرية في التخطيط والتنظيم.

والشهر الماضي، وقعت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والاتحاد الإسباني لكرة القدم والاتحاد البرتغالي لكرة القدم على اتفاقية الترشيح المشترك لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030.

وبحسب بيان للجامعة الملكية، فإن هذه الاتفاقية تحدد التوجهات الخاصة بالجوانب التقنية لاستضافة المونديال.

وأضاف أن هذه الاتحادات ستعمل جنبا إلى جنب لتقديم ملف ترشيح لنسخة فريدة من نوعها، وأن الدول الثلاث ستبرز خلال مونديال 2030 تراثها الثقافي الذي يعزز التعاون بين قارتي أوروبا وأفريقيا وبقية العالم.

ويؤكد الباحث المتخصص في الشؤون الرياضية منصف اليازغي أن المغرب بحضارته وتجذره التاريخي ستكون له بصمة خاصة في هذا المونديال، وسيعمل على منحه بعدا مغربيا وعربيا وأفريقيا، وسيكون هذا قيمة مضافة لمونديال قطر.

وأشار في حديث للجزيرة نت إلى أن قطر نجحت في تنظيم تظاهرة عالمية كبرى، وقدمت حقيقة هذا البلد العربي الإسلامي، وحطمت الصورة النمطية التي خلفتها بعض الاعتقادات المسبقة من الغرب تجاه الدول العربية والإسلامية، لافتا إلى أن المغرب سيسير على هذا المسار.

