شاهد.. برشلونة يكرس عقدة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

سجل جواو فيليكس هدفا في الشوط الأول ليمنح برشلونة فوزا صعبا 1-صفر على أتلتيكو مدريد في مباراة مثيرة بالجولة الـ15 في الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد.

وأحرز المهاجم البرتغالي، المعار لبرشلونة، بلمسة رائعة من فوق حارس مرمى أتلتيكو يان أوبلاك عقب هجمة مرتدة.

وتماسك أصحاب الأرض أمام الضغط المتواصل لفريق المدرب دييغو سيميوني ليخرج برشلونة بالانتصار.

ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 34 نقطة، ليتقدم على أتلتيكو مدريد في الترتيب، لكنه يتراجع بفارق 4 نقاط خلف ثنائي الصدارة ريال مدريد وجيرونا.

برشلونة يكرس عقدة أتلتيكو

وفشل أتلتيكو مدريد مجددا في تحقيق الفوز على أرض برشلونة، حيث يعود آخر فوز له في معقل الفريق الكتالوني إلى 17 عاما و9 أشهر و28 يوما، ليتجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز الرابع ولديه مباراة مؤجلة.

وكان برشلونة الطرف الأكثر استحواذا على الكرة منذ البداية، وهاجم بالثلاثي روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا وجواو فيليكس، ليشكل خطورة كبيرة منذ البداية على مرمى أتلتيكو.

وبعد مرور الدقائق العشر الأولى، بدأ أتلتيكو في الخروج من مناطقه، وحاول تشكيل خطورة على مرمى إينياكي بينا حارس برشلونة، الذي كان معززا بدفاع مكون من الثنائي أندرياس كريستنسن ورونالدو أراخو.

وأهدر ليفاندوفسكي فرصة تسجيل هدف في الدقيقة 12، حينما تلقى كرة عرضية من كوندي من الجهة اليمنى، لكن الكرة مرت بعيدة تماما عن المرمى.

وفي الدقيقة 28 سجل برشلونة الهدف الأول عن طريق جواو فيليكس، الذي انطلق بالكرة من الجهة اليسرى، ليخرج في مواجهته أوبلاك، لكن فيليكس وضع الكرة من فوقه في الشباك.

وسدد ماريو هيرموسو مدافع أتلتيكو، كرة داخل منطقة الجزاء، لكنها مرت إلى جوار القائم الأيمن لمرمى الحارس بينا في الدقيقة 32.

وجاء الشوط الثاني ليشهد محاولات عدة من جانب أتلتيكو من أجل تسجيل هدف التعادل، لكنه اصطدم بدفاع برشلونة المنظم.

وإلى جانب الدفاع المنظم من الفريق الكاتالوني، فإن هجومه أيضا شن العديد من الهجمات المباشرة على مرمى أوبلاك، لكن ذلك لم يشكل أي تهديد حقيقي على المرمى طوال فترة الشوط الثاني.

وأهدر ليفاندوفسكي مجددا فرصة تسجيل هدف في المباراة، حينما انفرد بمرمى أوبلاك، لكن تسديدته تصدى لها الحارس السلوفيني بنجاح.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، أنقذ بينا حارس برشلونة فريقه من هدف محقق، حينما تصدى لتسديدة قوية من أنخيل كوريا من خارج منطقة الجزاء.