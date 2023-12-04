لاعتراضهم على حالة تحكيمية بمواجهة مان سيتي وتوتنهام.. عقوبات تنتظر لاعبي السيتي "الغاضبين"

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتهامات إلى مانشستر سيتي -اليوم الاثنين- بعد أن أحاط الهداف النرويجي إيرلينغ هالاند وعدد من زملائه بالحكم، الذي تغاضى عن اتخاذ قرار باستمرار اللعب خلال فرصة واعدة للفريق أثناء المباراة التي تعادل فيها مع توتنهام 3-3 في البريميرليغ أمس الأحد.

وأوضح اتحاد الكرة الإنجليزي أن سيتي "فشل في ضمان تصرف لاعبيه بطريقة مناسبة".

وظهرت علامات الغضب على هالاند تجاه قرار الحكم سيمون هوبر بعدم السماح لفريقه باستئناف هجمة واعدة وإيقاف اللعب، ثم واصل نوبة غضبه بعد المباراة، عبر شبكة "إكس" (تويتر سابقا) من خلال التعبير عن غضبه ردا على تسجيل فيديو استعرض الواقعة التي حدثت في الوقت بدل الضائع.

وأكد اتحاد الكرة الإنجليزي أن هالاند سيواجه إجراءات منفصلة بسبب تصرفاته.

وكان هالاند تجاوز إيمرسون رويال مدافع توتنهام ولعب كرة طويلة لزميله جاك غريليش الذي انفرد بالمرمى تماما، لكن الحكم سيمون هوبر أوقف اللعب في ملعب الاتحاد لاحتساب مخالفة للمهاجم النرويجي بدلا من السماح باستكمال اللعب وإعطاء الأفضلية للـ"سيتيزنز".

😲‼️ حالة مثيرة للجدل في الثواني الأخيرة من مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام 🗣️ كيف علق د. طارق الجلاهمه و محمد أبوتريكة على هذه الحالة؟ ✍️🗨️ما هو تفسيركم لقرار الحكم؟#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #مانشستر_سيتي_توتنهام#PremierLeague pic.twitter.com/WUNH0uEaa8 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 4, 2023

وواصل الدولي النرويجي التعبير عن غضبه أثناء مغادرة الملعب بعد صافرة النهاية ووصل به الأمر لانتقاد هوبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بينما كان زميله برناردو سيلفا أقل حدة في التعبير عن رأيه.

Respect to Lo Celso, didn’t give a shit and shoulder barged Haaland purpose. Proper South American shithousery. 🤣🤣 pic.twitter.com/xgFNLo8Uwz — Sajad (@SajadIqbalLFC) December 4, 2023

Haaland wanted to eat Simon Hooper up yesterday. But honestly, that man's account needs to be checked. He played an advantage for City, then he called for a foul when he saw Grealish in a 1 on 1 situation. This officiating gets worse every week. pic.twitter.com/K9OXjxOwAg — SIRI (@Alexand2421863) December 4, 2023

وقال سيلفا في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إي ميديا) "إنه قرار سيئ من الحكم، والكل رأى ما حدث، ولكن في النهاية نحن جميعا بشر".

وأضاف البرتغالي الدولي "ربما الحكم هو أول شخص يعلم أنه قرار سيئ للغاية لأنه حرم غريليش من انفراد تام بحارس المرمى وكان بإمكانه أن يمنحنا النقاط الثلاث".

وأردف "إنه قرار يصعب تقبله، ولكن في النهاية حدث ما حدث، وهذا وارد في كرة القدم، وفي بعض الأحيان يرتكب كل منا الأخطاء".

وبهذا التعادل الثالث على التوالي، تراجع مانشستر سيتي للمركز الثالث قبل مواجهة خارج أرضه أمام أستون فيلا مساء الأربعاء.

وأكد سيلفا أنه "استقبلنا أهدافا في أوقات متأخرة أمام أرسنال وتشلسي وليفربول وتوتنهام"، مضيفا أن فريقه في النهاية فرّط في 7 نقاط، وكان بإمكانه أن يتصدر جدول الترتيب".

توتنهام يفرض التعادل على مانشستر سيتي في قمة بالغة الإثارة ▶️ شاهد ملخص المباراة#الدوري_الإنجليزي | #مانشسترسيتي_توتنهام #PremierLeague https://t.co/Tj6qPlYL6c — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 3, 2023

غوارديولا وقرار الحكم

وفي السياق ذاته، أكد الإسباني بيب غوارديولا، مدرب سيتي، أن حكم المباراة لم يكن السبب في فقدان النقاط ضد ضيفه توتنهام هوتسبير، مشيرا إلى أن الجميع يرتكب الأخطاء بما فيهم هو.

وصرح عقب المباراة، في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي، "أنا ارتكب أخطاء، اللاعبون يرتكبون أخطاء".

وأضاف "أدهشني في اللحظة التي سقط فيها إيرلينغ في التدخل من بن ديفيز، كان الأمر عاديا، ولكن في اللحظة المناسبة وقف وأشار الحكم لاستمرار اللعب، وبعد أن مرر الكرة، أوقف اللعب، لا أريد أن أنتقدهم".

وواصل "في الخط الجانبي أحيانا أفقد عقلي، إيمائي لم يكن لائقا، كمدرب، أنا لست الشخص الذي يكون مستعدا للتعليق".

وتابع: "لم نتعادل بسبب ذلك، إنهم سعداء (لاعبو توتنهام)، نحن أقل قليلا من السعادة".

ماذا قال بيب جوارديولا بعد نهاية مباراة توتنهام؟ 👇#السيتي pic.twitter.com/2K8k7cUM67 — مانشستر سيتي (@Cityarabia) December 3, 2023

وأوضح غوارديولا "كان الأداء مماثلا تماما لما قدمناه في الآونة الأخيرة، يقول الناس إنك قلق بشأن الأهداف التي تستقبلها، بالطبع نعم، ولكن الفرص التي نتلقاها، لا شيء".

وأضاف أنه "بسبب أخطائنا وكفاءة منافسينا نستقبل أهدافا ويصبح الأمر أكثر صعوبة، لا تزال هناك الكثير من المباريات، ونتطلع للمضي قدما إلى الأمام".

يذكر أن هذا هو التعادل الثالث على التوالي في المسابقة لمانشستر سيتي، حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة، بعدما سبق أن تعادل 4-4 مع مضيفه تشلسي، و1-1 مع ضيفه ليفربول في المرحلتين الماضيتين.