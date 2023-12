لاعتراضهم على حالة تحكيمية بمواجهة مان سيتي وتوتنهام.. عقوبات تنتظر لاعبي السيتي "الغاضبين"

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتهامات إلى مانشستر سيتي -اليوم الاثنين- بعد أن أحاط الهداف النرويجي إيرلينغ هالاند وعدد من زملائه بالحكم، الذي تغاضى عن اتخاذ قرار باستمرار اللعب خلال فرصة واعدة للفريق أثناء المباراة التي تعادل فيها مع توتنهام 3-3 في البريميرليغ أمس الأحد.

وأوضح اتحاد الكرة الإنجليزي أن سيتي "فشل في ضمان تصرف لاعبيه بطريقة مناسبة".

وظهرت علامات الغضب على هالاند تجاه قرار الحكم سيمون هوبر بعدم السماح لفريقه باستئناف هجمة واعدة وإيقاف اللعب، ثم واصل نوبة غضبه بعد المباراة، عبر شبكة "إكس" (تويتر سابقا) من خلال التعبير عن غضبه ردا على تسجيل فيديو استعرض الواقعة التي حدثت في الوقت بدل الضائع.

وأكد اتحاد الكرة الإنجليزي أن هالاند سيواجه إجراءات منفصلة بسبب تصرفاته.

وكان هالاند تجاوز إيمرسون رويال مدافع توتنهام ولعب كرة طويلة لزميله جاك غريليش الذي انفرد بالمرمى تماما، لكن الحكم سيمون هوبر أوقف اللعب في ملعب الاتحاد لاحتساب مخالفة للمهاجم النرويجي بدلا من السماح باستكمال اللعب وإعطاء الأفضلية للـ"سيتيزنز".

وواصل الدولي النرويجي التعبير عن غضبه أثناء مغادرة الملعب بعد صافرة النهاية ووصل به الأمر لانتقاد هوبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بينما كان زميله برناردو سيلفا أقل حدة في التعبير عن رأيه.

Haaland wanted to eat Simon Hooper up yesterday.

But honestly, that man's account needs to be checked. He played an advantage for City, then he called for a foul when he saw Grealish in a 1 on 1 situation.

This officiating gets worse every week. pic.twitter.com/K9OXjxOwAg

— SIRI (@Alexand2421863) December 4, 2023