27 لاعبا يمثلون بوركينا فاسو في كأس أمم أفريقيا 2023
31/12/2023
وُجهت الدعوة إلى 27 لاعبا لتمثيل منتخب بوركينا فاسو لكرة لقدم في بطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها ساحل العاج بين 13 يناير/كانون الثاني و11 فبراير/شباط العام المقبل.
ويأتي النجمان بيرتراند تراوري (أستون فيلا الإنجليزي) وإدموند تابسوبا (باير ليفركوزن الألماني) على رأس قائمة المدرب الفرنسي هوبير فيلود.
ويطمح منتخب "الخيول"، الذي يلعب في المجموعة الرابعة إلى جانب الجزائر وأنغولا وموريتانيا، إلى تحقيق نتيجة إيجابية في ساحل العاج.
🚨 OFFICIEL : La LISTE du 🇧🇫 Burkina Faso pour la CAN 2024 ! 🌍🏆 pic.twitter.com/MUkFUy3RVx
— 🏆 Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) December 20, 2023
القائمة الرسمية
- حراس المرمى: هيرفي كوفي (شارلوروا البلجيكي)، هلال كوناتي وكيليان نيكيما (شاتورو الفرنسي)، سيباستيان تو (ساباديل الإسباني).
- المدافعون: عيسى كابوري (لوتون تاون الإنجليزي)، ستيف ياغو (أريس ليماسول القبرصي)، إيسوفو دايو (نهضة بركان المغربي)، ناصر دجيجا (النجم الأحمر الصربي)، إدموند تابسوبا (باير ليفركوزن الألماني)، أدامو ناغالو (نوردشيلاند الدانماركي)، عبد الرزاق غيبري (مودينا الإيطالي)، فالنتين نوما (سانت إيلوا لوبوبو الكونغولي).
- لاعبو الوسط: بلاتي توريه (بيراميدز المصري)، أداما غويرا (ريوخا الإسباني)، درامان سالو (أورارتو الأرميني)، إسماعيلا ويدراوغو (باوك اليوناني)، ساشا بانسي (فالنسيان الفرنسي)، غوستافو سانغاري (كويفيلي الفرنسي)، ستيفان عزيز كي (يانغ أفريكانز التنزاني).
- المهاجمون: برتراند تراوري (أستون فيلا الإنجليزي)، دانغو واتارا (بورنموث الإنجليزي)، مامادي بانغري (تولوز الفرنسي)، جبريل واتارا (نهضة بركان المغربي)، حسن باندي (هلسنكي الفنلندي)، محمد كوناتي (أحمد غروزني الروسي)، عبدول تابسوبا (أميان الفرنسي)، سيدريك بادولو (شريف تيراسبول المولدوفي).
المصدر : مواقع إلكترونية