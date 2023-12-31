27 لاعبا يمثلون بوركينا فاسو في كأس أمم أفريقيا 2023

وُجهت الدعوة إلى 27 لاعبا لتمثيل منتخب بوركينا فاسو لكرة لقدم في بطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها ساحل العاج بين 13 يناير/كانون الثاني و11 فبراير/شباط العام المقبل.

ويأتي النجمان بيرتراند تراوري (أستون فيلا الإنجليزي) وإدموند تابسوبا (باير ليفركوزن الألماني) على رأس قائمة المدرب الفرنسي هوبير فيلود.

ويطمح منتخب "الخيول"، الذي يلعب في المجموعة الرابعة إلى جانب الجزائر وأنغولا وموريتانيا، إلى تحقيق نتيجة إيجابية في ساحل العاج.

🚨 OFFICIEL : La LISTE du 🇧🇫 Burkina Faso pour la CAN 2024 ! 🌍🏆 pic.twitter.com/MUkFUy3RVx — 🏆 Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) December 20, 2023

القائمة الرسمية