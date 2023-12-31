قائمة منتخب لبنان في كأس آسيا 2023
أعلن المدير الفني لمنتخب لبنان المونتينيغري ميودراغ رادولوفيتش التشكيلة الرسمية التي ستخوض غمار نهائيات كأس آسيا التي تستضيفها قطر ابتداء من 12 يناير/كانون الثاني المقبل.
وتضمنت التشكيلة 26 لاعبا بين محليين ومحترفين في الخارج، وسجلت حضور لاعب الوسط جهاد أيوب الذي يتعافى من الإصابة بمتابعة الجهاز الطبي، والثنائي الدفاعي حسين زين ونصار نصار بعدما حامت الشكوك حولهما إثر تعرضهما للإصابة في المباراة الودية الأخيرة التي فاز فيها لبنان على الأردن 2-1.
بمشاركة أساسية، لاعب وسط منتخب لبنان جهاد أيوب يُساهم في تحقيق فريقه «PSS Sleman» الفوز الثاني توالياً ضمن بطولة الدوري الإندونيسي، ليبتعد عن 8 نقاط عن المراكز المُهددة بالهبوط. 🇱🇧 🇮🇩 pic.twitter.com/ciF8SI2dVl
— Lebanon Football Guide 🇱🇧 (@LebanonFG) February 1, 2023
كما حضر في التشكيلة وللمرة الأولى منذ تصفيات مونديال قطر 2022 اسم المهاجم عمر شعبان بوغيل، إضافة إلى عدد من اللاعبين المحترفين في الخارج الذين غابوا سابقا لأسباب مختلفة.
ميودراغ رادولوفيتش مدرب منتخب #لبنان يكشف عن قائمة تضم 26 لاعبًا للمشاركة في #كأس_آسيا #قطر2023
#قنوات_الكاس pic.twitter.com/pCKuEKhfXz
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 30, 2023
ويخوض المنتخب اللبناني المباراة الافتتاحية للبطولة القارية ضد نظيره القطري المضيف في 12 يناير/كانون الثاني المقبل على ملعب لوسيل ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي الصين وطاجيكستان.
ويخوض لبنان مواجهة ودية تحضيرية ضد المنتخب السعودي الخميس المقبل.
تشكيلة منتخب لبنان:
- حراسة المرمى: مهدي خليل (الفيصلي الأردني)، مصطفى مطر (العهد)، علي السبع (النجمة).
Beat that
حافظ حارس منتخب لبنان مهدي خليل على نظافة شباكه في ٧ من ١٢ مشاركة كاملة له مع المنتخب. pic.twitter.com/FR9Dy9GTNL
— Lebanon Football Guide 🇱🇧 (@LebanonFG) October 6, 2016
- الدفاع: حسين زين ونور منصور (العهد)، قاسم الزين وماهر صبرا (النجمة)، حسن شعيتو (الصفاء)، أليكس ملكي ونصار نصار (الأنصار).
أهلاً بلاعب منتخبنا الوطني محمد علي الدهيني في صفوف الزعيم#Welcome Mohammad Ali Dhaini#اللجنة_الإعلامية#Al_Ansar_FC pic.twitter.com/3YVuIY3tqX
— نادي الأنصار الرياضي (@Al_Ansar_FC) December 29, 2023
- الوسط: وليد شور، حسن سرور، فيليكس ملكي، محمد حيدر (العهد)، علي طنيش، يحيى الهندي (الأنصار)، محمد علي الدهيني (تريلبورغ السويدي)، جهاد أيوب (بي إس إس سلمان الإندونيسي).
BUUUUGGGIIIEEEEELLLL!!!!! #AFCW 🟡🔵 pic.twitter.com/AGqrfk1jKM
— AFC Wimbledon (@AFCWimbledon) December 9, 2023
- الهجوم: حسن معتوق (الأنصار)، باسل جرادي (بانكوك يونايتد التايلندي)، علي الحاج (العهد)، هلال الحلوة (البرج)، حسن "سوني" سعد (بينانغ الماليزي)، دانيال لحود (أتلانتي المكسيكي)، غابريال بيطار (فانكوفر إف سي الكندي)، عمر شعبان بوغيل (إيه إف سي ويمبلدون الإنجليزي).