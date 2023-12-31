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رياضة|لبنان

قائمة منتخب لبنان في كأس آسيا 2023

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منتخب لبنان يلعب في المجموعة الأولى إلى جانب قطر والصين وطاجيكستان (مواقع التواصل)
31/12/2023

أعلن المدير الفني لمنتخب لبنان المونتينيغري ميودراغ رادولوفيتش التشكيلة الرسمية التي ستخوض غمار نهائيات كأس آسيا التي تستضيفها قطر ابتداء من 12 يناير/كانون الثاني المقبل.

وتضمنت التشكيلة 26 لاعبا بين محليين ومحترفين في الخارج، وسجلت حضور لاعب الوسط جهاد أيوب الذي يتعافى من الإصابة بمتابعة الجهاز الطبي، والثنائي الدفاعي حسين زين ونصار نصار بعدما حامت الشكوك حولهما إثر تعرضهما للإصابة في المباراة الودية الأخيرة التي فاز فيها لبنان على الأردن 2-1.

كما حضر في التشكيلة وللمرة الأولى منذ تصفيات مونديال قطر 2022 اسم المهاجم عمر شعبان بوغيل، إضافة إلى عدد من اللاعبين المحترفين في الخارج الذين غابوا سابقا لأسباب مختلفة.

ويخوض المنتخب اللبناني المباراة الافتتاحية للبطولة القارية ضد نظيره القطري المضيف في 12 يناير/كانون الثاني المقبل على ملعب لوسيل ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي الصين وطاجيكستان.

ويخوض لبنان مواجهة ودية تحضيرية ضد المنتخب السعودي الخميس المقبل.

تشكيلة منتخب لبنان:

  • حراسة المرمى: مهدي خليل (الفيصلي الأردني)، مصطفى مطر (العهد)، علي السبع (النجمة).

  • الدفاع: حسين زين ونور منصور (العهد)، قاسم الزين وماهر صبرا (النجمة)، حسن شعيتو (الصفاء)، أليكس ملكي ونصار نصار (الأنصار).

  • الوسط: وليد شور، حسن سرور، فيليكس ملكي، محمد حيدر (العهد)، علي طنيش، يحيى الهندي (الأنصار)، محمد علي الدهيني (تريلبورغ السويدي)، جهاد أيوب (بي إس إس سلمان الإندونيسي).

  • الهجوم: حسن معتوق (الأنصار)، باسل جرادي (بانكوك يونايتد التايلندي)، علي الحاج (العهد)، هلال الحلوة (البرج)، حسن "سوني" سعد (بينانغ الماليزي)، دانيال لحود (أتلانتي المكسيكي)، غابريال بيطار (فانكوفر إف سي الكندي)، عمر شعبان بوغيل (إيه إف سي ويمبلدون الإنجليزي).
المصدر : الفرنسية