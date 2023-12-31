قائمة منتخب لبنان في كأس آسيا 2023

أعلن المدير الفني لمنتخب لبنان المونتينيغري ميودراغ رادولوفيتش التشكيلة الرسمية التي ستخوض غمار نهائيات كأس آسيا التي تستضيفها قطر ابتداء من 12 يناير/كانون الثاني المقبل.

وتضمنت التشكيلة 26 لاعبا بين محليين ومحترفين في الخارج، وسجلت حضور لاعب الوسط جهاد أيوب الذي يتعافى من الإصابة بمتابعة الجهاز الطبي، والثنائي الدفاعي حسين زين ونصار نصار بعدما حامت الشكوك حولهما إثر تعرضهما للإصابة في المباراة الودية الأخيرة التي فاز فيها لبنان على الأردن 2-1.

بمشاركة أساسية، لاعب وسط منتخب لبنان جهاد أيوب يُساهم في تحقيق فريقه «PSS Sleman» الفوز الثاني توالياً ضمن بطولة الدوري الإندونيسي، ليبتعد عن 8 نقاط عن المراكز المُهددة بالهبوط. 🇱🇧 🇮🇩 pic.twitter.com/ciF8SI2dVl — Lebanon Football Guide 🇱🇧 (@LebanonFG) February 1, 2023

كما حضر في التشكيلة وللمرة الأولى منذ تصفيات مونديال قطر 2022 اسم المهاجم عمر شعبان بوغيل، إضافة إلى عدد من اللاعبين المحترفين في الخارج الذين غابوا سابقا لأسباب مختلفة.

ويخوض المنتخب اللبناني المباراة الافتتاحية للبطولة القارية ضد نظيره القطري المضيف في 12 يناير/كانون الثاني المقبل على ملعب لوسيل ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي الصين وطاجيكستان.

ويخوض لبنان مواجهة ودية تحضيرية ضد المنتخب السعودي الخميس المقبل.

تشكيلة منتخب لبنان:

حراسة المرمى: مهدي خليل (الفيصلي الأردني)، مصطفى مطر (العهد)، علي السبع (النجمة).

Beat that حافظ حارس منتخب لبنان مهدي خليل على نظافة شباكه في ٧ من ١٢ مشاركة كاملة له مع المنتخب. pic.twitter.com/FR9Dy9GTNL — Lebanon Football Guide 🇱🇧 (@LebanonFG) October 6, 2016

الدفاع: حسين زين ونور منصور (العهد)، قاسم الزين وماهر صبرا (النجمة)، حسن شعيتو (الصفاء)، أليكس ملكي ونصار نصار (الأنصار).

أهلاً بلاعب منتخبنا الوطني محمد علي الدهيني في صفوف الزعيم#Welcome Mohammad Ali Dhaini#اللجنة_الإعلامية#Al_Ansar_FC pic.twitter.com/3YVuIY3tqX — نادي الأنصار الرياضي (@Al_Ansar_FC) December 29, 2023

الوسط: وليد شور، حسن سرور، فيليكس ملكي، محمد حيدر (العهد)، علي طنيش، يحيى الهندي (الأنصار)، محمد علي الدهيني (تريلبورغ السويدي)، جهاد أيوب (بي إس إس سلمان الإندونيسي).