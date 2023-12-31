قائمة منتخب زامبيا في كأس أمم أفريقيا 2023

أعلن أفرام غرانت مدرب منتخب زامبيا القائمة النهائية للاعبين الذين اختيروا للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم 2023، التي تقام الشهر المقبل بساحل العاج في الفترة بين 13 يناير/كانون الثاني و11 فبراير/شباط المقبلين.

وسيدافع عن ألوان منتخب "الرصاصات النحاسية" 27 لاعبا، يتقدمهم باتسون داكا مهاجم ليستر سيتي الإنجليزي، ولاميك باندا لاعب ليتشي الإيطالي.

وجاءت زامبيا في المجموعة السادسة إلى جانب المغرب والكونغو الديمقراطية وتنزانيا، وهي تطمح لتكرار إنجاز 2012 عندما تُوّجت باللقب الأول في تاريخها على حساب ساحل العاج بركلات الترجيح (8-7).

🚨 OFFICIEL : La LISTE de la 🇿🇲 Zambie pour la CAN 2024 ! 🌍🏆 pic.twitter.com/7c9TvsAfww — 🏆 Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) December 30, 2023

القائمة النهائية: