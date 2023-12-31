قائمة منتخب زامبيا في كأس أمم أفريقيا 2023
31/12/2023
أعلن أفرام غرانت مدرب منتخب زامبيا القائمة النهائية للاعبين الذين اختيروا للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم 2023، التي تقام الشهر المقبل بساحل العاج في الفترة بين 13 يناير/كانون الثاني و11 فبراير/شباط المقبلين.
وسيدافع عن ألوان منتخب "الرصاصات النحاسية" 27 لاعبا، يتقدمهم باتسون داكا مهاجم ليستر سيتي الإنجليزي، ولاميك باندا لاعب ليتشي الإيطالي.
وجاءت زامبيا في المجموعة السادسة إلى جانب المغرب والكونغو الديمقراطية وتنزانيا، وهي تطمح لتكرار إنجاز 2012 عندما تُوّجت باللقب الأول في تاريخها على حساب ساحل العاج بركلات الترجيح (8-7).
🚨 OFFICIEL : La LISTE de la 🇿🇲 Zambie pour la CAN 2024 ! 🌍🏆 pic.twitter.com/7c9TvsAfww
— 🏆 Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) December 30, 2023
القائمة النهائية:
- حراس المرمى: توستر نساباتا (زيسكو يونايتد الزامبي)، لورنس مولينغا (باور ديناموس الزامبي)، فرانسيس موانسا (غرين بوفالوز الزامبي).
- المدافعون: بنديكت تشيبشي (السهام الحمراء الزامبي)، ستوبيلا سونزو (جينان شينغتشو الصيني)، جيفت مفاندي، ميغيل شايوا (يونغ بويز السويسري)، تاندي موابي (تي بي مازيمبي الكونغولي)، دومينيك تشاندا (باور ديناموس)، رودريك كابوي (زاخو العراقي)، زفينيا فيري (بريزون ليوبارد)، فرانكي موسوندا (آير يونايتد الأسكتلندي).
- لاعبو الوسط: بنسون ساكالا (ملادا التشيكي)، غولدن مافوينتا (فيسكوف التشيكي)، كينغز كانغوا (كرفينا زفيزدا الصربي)، إيمانويل باندا (ريجيكا الكرواتي)، رالي بواليا (سخوخون الجنوب أفريقي)، كلفن كامبامبا (زيسكو يونايتد الزامبي)، كلاتوس شاما (سيمبا التنزاني)، كلفن كامبومبو (زاناكو الزامبي)، لوبومبو موسوندا (هورسينس الدنماركي)، فريدريك مولامبا (زيسكو).
- المهاجمون: لاميك باندا (ليتشي الإيطالي)، بريان مويلا (زاناكو الزامبي)، فاشيون ساكالا (الفيحاء السعودي)، باتسون داكا (ليستر سيتي الإنجليزي)، كينيدي موسوندا (يانغ أفريكانز التنزاني).
المصدر : مواقع إلكترونية