قائمة الكونغو الديمقراطية الرسمية لأمم أفريقيا 2023
31/12/2023
أعلن الفرنسي سيباستيان ديسابر مدرب منتخب الكونغو الديمقراطية عن القائمة الرسمية للاعبين الذين يخوضون النسخة الـ34 من كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، التي تقام في ساحل العاج مطلع العام المقبل.
وتقام نسخة 2023، في الفترة بين 13 يناير/كانون الثاني و11 فبراير/شباط المقبلين.
ويطارد منتخب "الفهود"، الذي يلعب ضمن المجموعة السادسة إلى جانب المغرب وزامبيا وتنزانيا، لقبه الثالث بعد أن رفع الكأس القارية مرتين في 1968 تحت اسم كونغو كينشاسا، و1974 تحت اسم زائير.
[CAN 2023 : 𝙇𝙞𝙨𝙩𝙚 𝙙𝙚𝙨 𝙇𝙚́𝙤𝙥𝙖𝙧𝙙𝙨🐆]
📸 Voici les 24 léopards sélectionnés qui prendront part à la phase finale de la coupe d’Afrique des nations Côte d’Ivoire 2023. #TotalEnergiesAFCON2023 #AllezylesLéopards #BendeleEkweyaTe pic.twitter.com/9hSTm95rwV
— Fecofa RDC_Officiel (@FecofaRdc) December 27, 2023
القائمة:
- حراس المرمى: ليونيل مباسي نزاو (روديز الفرنسي)، ديمتري بيرتو (مونبلييه)، باجيو سيادي (تي بي مازيمبي الكونغولي).
- المدافعون: جيديون كالولو (لوريان الفرنسي)، بريان بايي (أسكولي الإيطالي)، تشانسل مبيمبا (أولمبيك مرسيليا)، روكي بوشيري (هيبرنيان الأسكتلندي)، هينوك إينونغا (سيمبا التنزاني)، ديلان باتوبينسيكا (سانت إتيان الفرنسي)، جوريس كاييمبي (جينك البلجيكي)، آرثر ماسواكو (بشكتاش التركي).
- لاعبو الوسط: صامويل موتوسامي (نانت الفرنسي)، إيدو كايمبي (واتفورد الإنجليزي)، آرون تشيبولا (حتا الإماراتي)، تشارلز بيكل (كريمونيسي الإيطالي)، جايل كاكوتا (أميان الفرنسي)، غرادي ديانغانا (وست بروميتش الإنجليزي)، سيلاس مفومبا (شتوتغارت الألماني)، ميشاك إيليا (يونغ بويز السويسري)، ثيو بوغوندا (سبارتاك موسكو الروسي).
- المهاجمون: سيدريك باكامبو (غلطة سراي التركي)، فيستون مايلي (بيراميدز المصري)، يوان ويسا (برينتفورد الإنجليزي)، سيمون بانزا (سبورتينغ براغا البرتغالي).
المصدر : مواقع إلكترونية