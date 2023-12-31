قائمة الكونغو الديمقراطية الرسمية لأمم أفريقيا 2023

أعلن الفرنسي سيباستيان ديسابر مدرب منتخب الكونغو الديمقراطية عن القائمة الرسمية للاعبين الذين يخوضون النسخة الـ34 من كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، التي تقام في ساحل العاج مطلع العام المقبل.

وتقام نسخة 2023، في الفترة بين 13 يناير/كانون الثاني و11 فبراير/شباط المقبلين.

ويطارد منتخب "الفهود"، الذي يلعب ضمن المجموعة السادسة إلى جانب المغرب وزامبيا وتنزانيا، لقبه الثالث بعد أن رفع الكأس القارية مرتين في 1968 تحت اسم كونغو كينشاسا، و1974 تحت اسم زائير.

[CAN 2023 : 𝙇𝙞𝙨𝙩𝙚 𝙙𝙚𝙨 𝙇𝙚́𝙤𝙥𝙖𝙧𝙙𝙨🐆] 📸 Voici les 24 léopards sélectionnés qui prendront part à la phase finale de la coupe d’Afrique des nations Côte d’Ivoire 2023. #TotalEnergiesAFCON2023 #AllezylesLéopards #BendeleEkweyaTe pic.twitter.com/9hSTm95rwV — Fecofa RDC_Officiel (@FecofaRdc) December 27, 2023

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