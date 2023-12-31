فولهام يحرم أرسنال من صدارة البريميرليغ

دخل أرسنال في دوامة النتائج السيئة مع تعرّضه لخسارتين تواليا للمرة الأولى هذا الموسم في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، إثر سقوطه المستحق الأحد على أرض فولهام 1-2 ضمن المرحلة الـ20، فأخفق في تصدر الترتيب مؤقتا، في حين اقترب منه جاره توتنهام بفارق نقطة.

وتقدم أرسنال في الدقيقة الخامسة عن طريق بوكايو ساكا، قبل أن يدرك فولهام التعادل عن طريق راؤول خيمنيز في الدقيقة 28.

جنون البريميرليغ هي من عاداته فولهام يتقدم بالهدف الثاني امام ارسنال فولهام 2-1 ارسنال⚪️⚫️🔥pic.twitter.com/gpNHjcsXw1 — EPL World (@EPLworld) December 31, 2023

وفي الدقيقة 58 سجل ديكورفا بوبي ريد الهدف الثاني لفولهام.

وتجمد رصيد أرسنال، الذي خسر في الجولة الماضية أمام ويستهام، عند 40 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطتين خلف ليفربول وأستون فيلا، اللذين يحتلان المركزين الأول والثاني على الترتيب، علما أن ليفربول سيواجه نيوكاسل الاثنين.

في المقابل، نجح فولهام في إنهاء سلسلة النتائج السلبية ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز الـ13.

فوز توتنهام

وضمن الجولة نفسها فاز توتنهام على ضيفه بورنموث 3-1.

وتقدم توتنهام في الدقيقة التاسعة عن طريق بابي سار، قبل أن يضيف سون هيونغ مين الهدف الثاني في الدقيقة 71.

• هدف توتنهام الأول على بورنموث عن طريق المتألق بابي سار ⚪️ هدف جاء بعد خطأ كارثي من الحارس نيتو pic.twitter.com/bln90WVTF9 — DALE COOPER (@Dale_Coper) December 31, 2023

وفي الدقيقة 80 سجل ريتشارلسون الهدف الثالث لتوتنهام، في حين سجل أليكس كوت الهدف الوحيد لبورنموث في الدقيقة 84.

ورفع توتنهام رصيده إلى 39 نقطة في المركز الخامس، في حين تجمد رصيد بورنموث عند 25 نقطة في المركز الـ12.