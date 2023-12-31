عموتة يستنجد بالهداف التاريخي لمنتخب الأردن في قائمة كأس آسيا 2023

قرر المغربي الحسين عموتة، المدير الفني لمنتخب الأردن لكرة القدم، الاستعانة بحمزة الدردور مهاجم نادي "الحسين إربد"، المخضرم في التشكيلة الرسمية في نهائيات كأس آسيا 2023، التي تنطلق في يناير/كانون الثاني المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.

وسيقود الدردور (33 عاما) هجوم منتخب الأردن إلى جانب الثلاثي موسى التعمري (مونبلييه الفرنسي)، ويزن النعيمات (الأهلي القطري) وعلي علوان (الشمال القطري).

ويعتبر الدردور الذي غاب عن المشاركة في النسخة الأخيرة التي أقيمت في الإمارات عام 2019، الهداف التاريخي لمنتخب الأردن برصيد 35 هدفا في 121 مباراة دولية خاضها خلال مسيرته مع منتخب النشامى والتي انطلقت عام 2011.

ولم يعرف منتخب الأردن طعم الفوز في عهد عموتة الذي قاده في 7 مباريات، خسر 5 وتعادل مرتين.

واستأنف منتخب الأردن تدريباته في عمان بعد عودته من العاصمة اللبنانية-بيروت التي خاض فيها يوم الخميس الماضي مباراة ودية انتهت بفوز أصحاب الأرض 2-1.

وينتظر أن يغادر وفد منتخب الأردن إلى الدوحة الثلاثاء المقبل لإقامة معسكر تدريبي تحضيرا لخوض مباراتين وديتين أمام قطر واليابان في 5 و9 يناير/كانون الثاني المقبل، قبل افتتاح مشاركته في النهائيات الآسيوية في 15 يناير/كانون الثاني المقبل بمواجهة المنتخب الماليزي.

وتنطلق نهائيات كأس آسيا في 12 يناير/كانون الثاني المقبل، إذ وضعت القرعة منتخب النشامى في المجموعة الخامسة إلى جانب كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا.

قائمة النشامى لنهائيات كأس آسيا 🇯🇴 التفاصيل: https://t.co/qTRoicd6qo 📱حمل تطبيق الاتحاد الأردني لكرة القدم الآن للآيفون : https://t.co/llNe1W31sN

للأندرويد: https://t.co/OTe83MmH4B#معك_يالنشمي pic.twitter.com/jjADF50Au6 — Jordan FA – الاتحاد الأردني لكرة القدم (@JordanFA) December 31, 2023

القائمة الرسمية: