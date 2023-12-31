بسبب بطولتي كأس آسيا وأمم أفريقيا.. نجوم يغيبون عن البريميرليغ

على غرار الدوريات الأوروبية الكبرى ستستمر عجلة الدوري الإنجليزي الممتاز بالدوران رغم إقامة بطولتي كأس آسيا وكأس أمم أفريقيا في يناير/كانون الثاني المقبل، مما يعني فقدان الأندية لخدمات عديد من اللاعبين الأفارقة والآسيويين الذين سيشاركون مع منتخباتهم في البطولتين.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس آسيا 2023 التي ستقام في دولة قطر، في الفترة من الجمعة 12 يناير/كانون الثاني إلى السبت العاشر من فبراير/شباط 2024.

كما تحتضن ساحل العاج بطولة كأس أمم أفريقيا من 13 يناير/كانون الثاني إلى غاية 11 فبراير/شباط القادمين.

وستعاني عدة أندية إنجليزية من غياب اللاعبين الذين سيلعبون مع منتخبات بلادهم من أسبوعين إلى شهر، حسب تقدّم المنتخبات في البطولتين.

وسيغيب عن الدوريات الإنجليزية أزيد من 50 لاعبا أغلبهم من الأفارقة.

ويعد نادي نوتنغهام فوريست الأكثر تأثرا بالغيابات، إذ يفتقد خدمات 7 لاعبين، في حين لن يتأثر كل من مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد بسبب عدم وجود أي لاعب مستدعى من قائمتيهما إلى البطولتين القاريتين.

وفي ما يلي قائمة بأندية البريميرليغ التي سيشارك لاعبوها مع منتخباتهم في البطولتين القاريتين:

نوتنغهام فوريست: سيرجي أورييه (ظهير أيمن)، ويلي بولي (مدافع)، إبراهيم سانغاري (هجوم)، الذين يشاركون مع منتخب ساحل العاج، السنغالي شيخو كوياتي (خط وسط)، والنيجيري أولا أينا (مدافع).

برايتون: العاجي سيمون أدينغرا (جناح)، والغاني طارق لامبتي (ظهير أيمن)، والتونسي سامي شوشاني (خط وسط).

برينتفورد: الكونغولي يواني ويسا (خط وسط)، والكاميروني براين مبويمو (جناح)، والنيجيري فرانك أونييكا (خط وسط)، والإيراني سامان قدوس (مهاجم).

وست هام يونايتد: الغاني محمد قدوس (مهاجم)، والعاجي ماكسويل كورنيت (خط وسط)، والمغربي نايف أكرد (قلب الدفاع).

ليفربول: المصري محمد صلاح (مهاجم)، والياباني واتارو إندو (خط الوسط).

أرسنال: المصري محمد النني (خط الوسط)، والياباني تاكيهيرو تومياسو (مدافع).

تشلسي: السنغالي نيكولاس جاكسون (مهاجم).

فولهام: النيجيري أليكس إيوبي (مهاجم).

Calvin Bassey impresses in defence, Alex Iwobi also features in Fulham’s #PL victory over Arsenal.#FULARS pic.twitter.com/FHl4dSzEWV — Home of Nigerian Football (@EaglesTrackerNG) December 31, 2023

مانشستر يونايتد: المغربي سفيان أمرابط (خط الوسط)، والكاميروني أندريه أونانا (حارس مرمى).

توتنهام: الكوري الجنوبي سون هيونغ مين (مهاجم)، والمالي إيف بيسوما (خط الوسط).

ولفرهامبتون: الجزائري ريان آيت نوري (مدافع)، والكوري الجنوبي هوانغ هي تشان (مهاجم).

بورنموث: الغاني أنطوان سيمنيو (مهاجم).

ساوثهامبتون: الياباني مايا يوشيدا (قلب الدفاع).