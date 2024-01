بسبب بطولتي كأس آسيا وأمم أفريقيا.. نجوم يغيبون عن البريميرليغ

على غرار الدوريات الأوروبية الكبرى ستستمر عجلة الدوري الإنجليزي الممتاز بالدوران رغم إقامة بطولتي كأس آسيا وكأس أمم أفريقيا في يناير/كانون الثاني المقبل، مما يعني فقدان الأندية لخدمات عديد من اللاعبين الأفارقة والآسيويين الذين سيشاركون مع منتخباتهم في البطولتين.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس آسيا 2023 التي ستقام في دولة قطر، في الفترة من الجمعة 12 يناير/كانون الثاني إلى السبت العاشر من فبراير/شباط 2024.

كما تحتضن ساحل العاج بطولة كأس أمم أفريقيا من 13 يناير/كانون الثاني إلى غاية 11 فبراير/شباط القادمين.

وستعاني عدة أندية إنجليزية من غياب اللاعبين الذين سيلعبون مع منتخبات بلادهم من أسبوعين إلى شهر، حسب تقدّم المنتخبات في البطولتين.

وسيغيب عن الدوريات الإنجليزية أزيد من 50 لاعبا أغلبهم من الأفارقة.

ويعد نادي نوتنغهام فوريست الأكثر تأثرا بالغيابات، إذ يفتقد خدمات 7 لاعبين، في حين لن يتأثر كل من مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد بسبب عدم وجود أي لاعب مستدعى من قائمتيهما إلى البطولتين القاريتين.

وفي ما يلي قائمة بأندية البريميرليغ التي سيشارك لاعبوها مع منتخباتهم في البطولتين القاريتين:

