الجيش الإسرائيلي يقتل الرياضيين ويحول الملاعب والنوادي لمراكز اعتقال

قال المجلس الأعلى للرياضة في قطاع غزة إن جيش الاحتلال قتل مئات اللاعبين والرموز الرياضية ودمّر عشرات الملاعب والنوادي، وحوّل جزءا منها إلى مراكز اعتقال وتنكيل وإعدام منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ودعا المجلس -اليوم السبت- إلى محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الرياضة والرياضيين الفلسطينيين وحق المدنيين والنساء والأطفال، وقال إنها ترتقي لتكون جرائم حرب.

استشهاد مدرب المنتخب الوطني الفلسطيني لألعاب القوى بلال أبو سمعان خلال عدوان الاحتلال على قطاع غزة. pic.twitter.com/ypjJ7vmnsX — القسطل الإخباري (@AlQastalps) December 17, 2023

واتهم المجلس الفلسطيني إسرائيل بتحويل جزء من ملاعب القطاع إلى مراكز اعتقال وتنكيل وإعدام، مثلما حدث في ملعب اليرموك بمدينة غزة، حينما أجبر عشرات المدنيين على خلع ملابسهم في جريمة واضحة أمام العالم.

وقبل أيام، أظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل جنودا إسرائيليين يجردون عدة مدنيين فلسطينيين من ملابسهم ويعتقلونهم بينهم طفلان، وذلك في ملعب بقطاع غزة، مما أثار ردود فعل محلية ودولية غاضبة.

مصادر محلية: استشهاد لاعبي المنتخب الوطني الفلسطيني للكرة الطائرة حسن زعيتر، و إبراهيم قصيعة جراء قصف طائرات الاحتلال لمخيم جباليا شمالي قطاع غزة. pic.twitter.com/UguFGqdzU9 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 14, 2023

وفي أجزاء أخرى من المقطع، يظهر أيضا نساء وأطفال اعتقلهم الجنود الإسرائيليون، حيث كانت النساء معصوبات الأعين.

استشهاد #رشيد_دبور لاعب أهلى بيت حانون جراء القصف على قطاع #غزة 🇵🇸😥 pic.twitter.com/7FY8QKzAtC — محمد الجزار 🦅 (@mohamedelgazar4) October 11, 2023

وأشار المجلس إلى أن إسرائيل ترتكب انتهاكات صارخة ضد الرياضة الفلسطينية، ترتقي لتكون جرائم حرب وجرائم ضد القانون الدولي الإنساني، من خلال انتهاك الحق في الرياضة، وهو حق أساسي من حقوق الإنسان التي ينتهكها جيش الاحتلال في قطاع غزة.

وطالب المجتمعَ الدولي والمؤسسات والاتحادات الرياضية الدولية وكل دول العالم الحر إلى التحرك العاجل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف حرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة.

ظهر بينهم نساء وأطفال.. مشاهد صادمة لمعتقلين فلسطينيين تمت تعريتهم في أحد ملاعب #غزة #الجزيرة_مباشر #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/YxnwkjBcA1 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 26, 2023

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 21 ألف شهيد وأكثر من 56 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.