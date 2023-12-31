استبعد بن رحمة وبراهيمي.. بلماضي يعلن قائمة المنتخب الجزائري بأمم أفريقيا

أعلن جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر لكرة القدم تشكيلة ضمت 26 لاعبا للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية الشهر المقبل في ساحل العاج.

وضمت تشكيلة "حائز بطولة 2019" مهاجم مولودية الجزائر يوسف بلايلي العائد إلى صفوف المنتخب الجزائري بعد غيابه عن الفريق منذ مارس/آذار الماضي.

محاربي الصحراء على أتم الاستعداد! 👊⚔️ سداسي #دوري_المواهب ضمن قائمة المنتخب الجزائري لكأس الأمم الإفريقية 2023 🏆🇩🇿 pic.twitter.com/4Qu1i4m7n5 — الدوري الفرنسي (@Ligue1_Arab) December 29, 2023

كما عاد إسماعيل بن ناصر (لاعب وسط ميلان) إلى صفوف الفريق بعد غيابه فترة طويلة للإصابة.

وأبقى بلماضي على يوسف عطال في التشكيلة الرسمية لـ"محاربي الصحراء" الذي لم يلعب مع نيس الفرنسي منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعدما أوقفته الشرطة الفرنسية احتياطيا نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بسبب دعمه غزة ضد عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 عااااااااااااااااااااااااااااااجل — رسميًا : قائمة منتخب الجزائر في كأس امم افريقيا 🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿

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وغاب عن التشكيلة مصطفى زغبة (حارس ضمك السعودي)، في حين عاد المخضرم رايس وهاب مبولحي حارس شباب بلوزداد حامل لقب الدوري الجزائري.

كما استبعد من التشكيلة ياسين براهيمي قائد الغرافة القطري، وسعيد بن رحمة مهاجم ويستهام يونايتد الإنجليزي بسبب تراجع مستواه وخلافه مع بلماضي خلال مواجهة مصر وديا مؤخرا.

وفاز المنتخب الجزائري بلقب كأس الأمم الإفريقية مرتين (1990 على أرضه و2019 في مصر)، كما حلّ وصيفا مرة واحدة (1980)، وثالثا مرتين (1984 و1988).

وتخوض الجزائر غمار البطولة ضمن المجموعة الرابعة إلى جوار منتخبات بوركينا فاسو وموريتانيا وأنغولا.

اربع لاعبين من الدوري المحلي في قائمة منتخب الجزائر إثنان من دوريات الخليج.

لاعب من الدوري البرازيلي و 19 لاعب من الدوريات الأوروبية pic.twitter.com/qc6PPLJ7zN — Kada Welcome (@MostafaRa6) December 29, 2023

تشكيلة منتخب الجزائر

حراسة المرمى: أنتوني ماندريا (كان الفرنسي)، ورايس مبولحي (شباب بلوزداد)، وأسامة بن بوط (اتحاد العاصمة).

ياسر العروسي يزين قائمة ثعالب الصحراء في أمم إفريقيا 🇩🇿🦊 كل التوفيق للاعبنا رفقة منتخب الجزائر 👏 pic.twitter.com/rgoFigpw7c — شيفيلد يونايتد (@SUFCArabic) December 29, 2023

الدفاع: يوسف عطال (نيس الفرنسي)، وكيفن غيتون (ميتز الفرنسي)، وعيسى ماندي (فياريال الإسباني)، ورامي بن سبعيني (بوروسيا دورتموند الألماني)، وأمين توغاي (الترجي التونسي)، وأحمد توبة (ليتشي الإيطالي)، وزين الدين بلعيد (اتحاد العاصمة)، وريان آيت نوري (وولفرهامبتون الإنجليزي)، وياسر لعروسي (شيفيلد يونايتد الإنجليزي).

12 لاعب متواجد في قائمة منتخب الجزائر لخوض نهائيات امم افريقيا 2023 سبق لهم التتويج ببطولة امم افريقيا 2019

رايس وهاب مبولحي

يوسف عطال

عيسى ماندي

رامي بن سبعيني

سفيان فيغولي

هشام بوداوي

اسماعيل بن ناصر

ادم وناس

رياض محرز

بغداد بونجاح

يوسف لبلايلي

اسلام سليماني pic.twitter.com/nBSxtfccel — Kada Welcome (@MostafaRa6) December 29, 2023

الوسط: رامز زروقي (فينورد الهولندي)، ونبيل بن طالب (ليل الفرنسي)، وإسماعيل بن ناصر (ميلان الإيطالي)، وحسام عوار (روما الإيطالي)، وفارس شعيبي (آنتراخيت فرانكفورت الألماني)، وسفيان فيغولي (قارة جمرك التركي)، وهشام بوداوي (نيس الفرنسي).

مهاجمنا بغداد بونجاح ضمن قائمة منتخب الجزائر النهائيه

لخوض بطولة #كاس_امم_افريقيا المقامه في كوت ديفوار #دائما_مع_السد pic.twitter.com/E36MedeiX7 — منبر السد 🇶🇦 (@mnbr_alsaddsc) December 29, 2023