رياضة|أفريقيا

استبعد بن رحمة وبراهيمي.. بلماضي يعلن قائمة المنتخب الجزائري بأمم أفريقيا

Africa Cup of Nations - Group E - Algeria v Equatorial Guinea
منتخب الجزائر يلعب في المجموعة الرابعة إلى جوار منتخبات بوركينا فاسو وموريتانيا وأنغولا (رويترز)
31/12/2023

أعلن جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر لكرة القدم تشكيلة ضمت 26 لاعبا للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية الشهر المقبل في ساحل العاج.

وضمت تشكيلة "حائز بطولة 2019" مهاجم مولودية الجزائر يوسف بلايلي العائد إلى صفوف المنتخب الجزائري بعد غيابه عن الفريق منذ مارس/آذار الماضي.

كما عاد إسماعيل بن ناصر (لاعب وسط ميلان) إلى صفوف الفريق بعد غيابه فترة طويلة للإصابة.

وأبقى بلماضي على يوسف عطال في التشكيلة الرسمية لـ"محاربي الصحراء" الذي لم يلعب مع نيس الفرنسي منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعدما أوقفته الشرطة الفرنسية احتياطيا نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بسبب دعمه غزة ضد عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

وغاب عن التشكيلة مصطفى زغبة (حارس ضمك السعودي)، في حين عاد المخضرم رايس وهاب مبولحي حارس شباب بلوزداد حامل لقب الدوري الجزائري.

كما استبعد من التشكيلة ياسين براهيمي قائد الغرافة القطري، وسعيد بن رحمة مهاجم ويستهام يونايتد الإنجليزي بسبب تراجع مستواه وخلافه مع بلماضي خلال مواجهة مصر وديا مؤخرا.

وفاز المنتخب الجزائري بلقب كأس الأمم الإفريقية مرتين (1990 على أرضه و2019 في مصر)، كما حلّ وصيفا مرة واحدة (1980)، وثالثا مرتين (1984 و1988).

وتخوض الجزائر غمار البطولة ضمن المجموعة الرابعة إلى جوار منتخبات بوركينا فاسو وموريتانيا وأنغولا.

 

تشكيلة منتخب الجزائر

  • حراسة المرمى: أنتوني ماندريا (كان الفرنسي)، ورايس مبولحي (شباب بلوزداد)، وأسامة بن بوط (اتحاد العاصمة).

  • الدفاع: يوسف عطال (نيس الفرنسي)، وكيفن غيتون (ميتز الفرنسي)، وعيسى ماندي (فياريال الإسباني)، ورامي بن سبعيني (بوروسيا دورتموند الألماني)، وأمين توغاي (الترجي التونسي)، وأحمد توبة (ليتشي الإيطالي)، وزين الدين بلعيد (اتحاد العاصمة)، وريان آيت نوري (وولفرهامبتون الإنجليزي)، وياسر لعروسي (شيفيلد يونايتد الإنجليزي).

 

  • الوسط: رامز زروقي (فينورد الهولندي)، ونبيل بن طالب (ليل الفرنسي)، وإسماعيل بن ناصر (ميلان الإيطالي)، وحسام عوار (روما الإيطالي)، وفارس شعيبي (آنتراخيت فرانكفورت الألماني)، وسفيان فيغولي (قارة جمرك التركي)، وهشام بوداوي (نيس الفرنسي).

 

  • الهجوم: رياض محرز (الأهلي السعودي)، وآدم وناس (ليل الفرنسي)، ويوسف بلايلي (مولودية الجزائر)، وأمين عمورة (سانت غيلواز البلجيكي)، وأمين غويري (رين الفرنسي)، وإسلام سليماني (كوريتيبا البرازيلي)، وبغداد بونجاح (السد القطري).
المصدر : وكالات