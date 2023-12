بينهم نجوم كبار.. لاعبون تراجعت قيمتهم السوقية في 2023

تتقلب قيم انتقالات اللاعبين دائما، لكن بعض الأسماء الكبيرة شهدت انخفاضا في أسعارها على مدار عام 2023، نظرا لعوامل مختلفة مثل المستوى السيئ والإصابات والفترات الطويلة من دون لعب وأيضا التقدم في العمر.

ومن غير المرجح أن يجتذب لاعبو كرة القدم الذين ارتبطوا سابقا بانتقالات ذات مبالغ كبيرة في المواسم الأخيرة نفس القيمة من الأندية.

وفي هذا التقرير، يعرفنا موقع "غيف مي سبورت" بعض اللاعبين الذين انخفضت قيمة انتقالاتهم بشكل ملحوظ خلال عام 2023.

بداية عام 2023: 75 مليون يورو – نهاية عام 2023: 35 مليون يورو.

بداية عام 2023: 60 مليون يورو – نهاية عام 2023: 20 مليون يورو.

بداية عام 2023: 60 مليون يورو – نهاية عام 2023: 25 مليون يورو.

بداية عام 2023: 65 مليون يورو – نهاية عام 2023: 32 مليون يورو.

بداية عام 2023: 75 مليون يورو – نهاية عام 2023: 45 مليون يورو.

Not that I think they care. 🚨 Neymar Jr has earned €42M per match for Al Hilal since joining the club back in the summer! 🤯🤯🤯⬇️

Neymar has cost Al-Hilal a lot of money in his first season at the club! 😳

▪️€18M per match in transfer fees!

▪️€42M per match in wages to… pic.twitter.com/mVRTI5fe8j

— jesperbkk (@jesperbkk) December 31, 2023