9 هزائم في 20 مباراة.. مان يونايتد يخسر مجددا بالبريميرليغ

تعرض مانشستر يونايتد لخسارته التاسعة في الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك عقب سقوطه بنتيجة 1-2 أمام مضيفه نوتنغهام فورست -اليوم السبت- ضمن منافسات الجولة الـ20 من المسابقة.

وتأتي الهزيمة أمام نوتنغهام فورست، لتضع مزيدا من الضغوط على كاهل المدرب الهولندي للفريق إيرك تن هاغ، الذي أسعد الجماهير بالفوز على أستون فيلا 3-2 في الجولة الماضية.

وخرج الفريق من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا باحتلال المركز الرابع والأخير في المجموعة الأولى التي ضمت أيضا، بايرن ميونخ الألماني وكوبنهاغن الدانماركي وغلطة سراي التركي.

وتجمد رصيد مانشستر يونايتد، الذي حقق الفوز مرة واحدة فقط في آخر 4 مباريات بالمسابقة، عند 31 نقطة في المركز السابع.

على الجانب الآخر، حقق نوتنغهام فورست فوزه الثاني على التوالي، بقيادة مدربه الجديد البرتغالي إسبيرتو نونو سانتو، ليرفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز الـ15.

وتقدم نوتنغهام عن طريق نيكولاس دومينغيز في الدقيقة الـ64، قبل أن يدرك ماركوس راشفورد التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة الـ78.

وفي الدقيقة الـ82 سجل مورغان جيبس وايت الهدف الثاني لأصحاب الأرض.