18 محترفا يعززون قائمة منتخب سوريا بكأس أمم آسيا 2023

أعلن الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب منتخب سوريا، اليوم السبت، تشكيلته التي ستخوض نهائيات كأس آسيا لكرة القدم في الدوحة، خلال الفترة ما بين 12 يناير/كانون الثاني و10 فبراير/شباط المقبلين.

وجاء إعلان كوبر -خلال مؤتمر صحافي عقده في دمشق- أوضح خلاله أسباب اختياره للتشكيلة التي ضمّت 26 لاعباً من بينهم 18 محترفاً في الخارج و8 محليين.

ويغادر منتخب سوريا غدا إلى دبي لإقامة معسكر تدريبي، يلتقي خلاله ودياً مع قرغيزستان في 5 يناير/كانون الثاني، على أن يلتقي ماليزيا في الثامن منه في الدوحة.

ويلعب المنتخب السوري ضمن المجموعة الثانية إلى جانب أستراليا وأوزبكستان والهند.

وضمّت التشكيلة 6 لاعبين جُدداً يمثّلون المنتخب للمرة الأولى، وهم المهاجم بابلو صباغ (أليانزا ليما البيروفي)، لاعب الوسط خليل إلياس (سان لورينزو الأرجنتيني)، المهاجم أنطونيو يعقوب (أوسترس السويدي)، المدافع أيهم أوسو (هاكين السويدي)، الحارس مكسيم صراف (سيسكا موسكو الروسي)، المدافع ألمار إبراهيم (سكوندة السويدي).

وعن سبب استبعاده قائد المنتخب (مهاجم العربي القطري) عمر السومة، قال كوبر إنه اختار التشكيلة من اللاعبين "الذين يفيدون المنتخب" مشيراً إلى أن كل اللاعبين عنده "سواسية".

وعن حظوظ سوريا في البطولة قال "عندنا حماس وتفاؤل للبطولة، وسنقاتل للذهاب بعيداً".

قائمة منتخب سوريا النهائية بأمم آسيا 2023: