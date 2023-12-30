18 محترفا يعززون قائمة منتخب سوريا بكأس أمم آسيا 2023
أعلن الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب منتخب سوريا، اليوم السبت، تشكيلته التي ستخوض نهائيات كأس آسيا لكرة القدم في الدوحة، خلال الفترة ما بين 12 يناير/كانون الثاني و10 فبراير/شباط المقبلين.
وجاء إعلان كوبر -خلال مؤتمر صحافي عقده في دمشق- أوضح خلاله أسباب اختياره للتشكيلة التي ضمّت 26 لاعباً من بينهم 18 محترفاً في الخارج و8 محليين.
ويغادر منتخب سوريا غدا إلى دبي لإقامة معسكر تدريبي، يلتقي خلاله ودياً مع قرغيزستان في 5 يناير/كانون الثاني، على أن يلتقي ماليزيا في الثامن منه في الدوحة.
ويلعب المنتخب السوري ضمن المجموعة الثانية إلى جانب أستراليا وأوزبكستان والهند.
وضمّت التشكيلة 6 لاعبين جُدداً يمثّلون المنتخب للمرة الأولى، وهم المهاجم بابلو صباغ (أليانزا ليما البيروفي)، لاعب الوسط خليل إلياس (سان لورينزو الأرجنتيني)، المهاجم أنطونيو يعقوب (أوسترس السويدي)، المدافع أيهم أوسو (هاكين السويدي)، الحارس مكسيم صراف (سيسكا موسكو الروسي)، المدافع ألمار إبراهيم (سكوندة السويدي).
وعن سبب استبعاده قائد المنتخب (مهاجم العربي القطري) عمر السومة، قال كوبر إنه اختار التشكيلة من اللاعبين "الذين يفيدون المنتخب" مشيراً إلى أن كل اللاعبين عنده "سواسية".
وعن حظوظ سوريا في البطولة قال "عندنا حماس وتفاؤل للبطولة، وسنقاتل للذهاب بعيداً".
قائمة منتخب سوريا النهائية بأمم آسيا 2023:
- حراس المرمى: إبراهيم عالمة (تشرين)، طه موسى (الفتوة)، مكسيم صراف (سيسكا موسكو الروسي)، أحمد مدنية (جبلة).
- مدافعون: عمرو جنيات (الوحدة)، خالد كردغلي (الوحدات الأردني)، مؤيد العجان (الجيش)، ثائر كروما (الفتوة)، عبد الرحمن ويس (كالاتيا اليوناني)، عمر الميداني (النصر الكويتي)، مؤيد الخولي (الجيش).
- لاعبو الوسط: إبراهيم هيسار (بيلغرانو الأرجنتيني)، محمود الأسود (الكرامة)، أيهم أوسو (هاكين السويدي)، إلمار إبراهيم (سكوندة السويدي)، خليل إلياس (سان لورينزو الأرجنتيني)، إيزاكيل العم (أرجنتيوس جوينر الأرجنتيني)، فهد اليوسف (الشرطة العراقي)، كامل حميشة (الكرخ العراقي)، محمد عثمان (لامفون التايلندي).
- المهاجمون: عمر خريبين (الوحدة الإماراتي)، عمار رمضان (دونا جسكا السلوفلكي)، محمد الحلاق (العهد اللبناني)، أنطونيو يعقوب (أوسترس السويدي)، مارديك مارديكيان (الحمرية الإماراتي)، بابلو صباغ (أليانزا ليما البيروفي).