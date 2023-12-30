منظمو موسم الرياض يوضحون سبب إلغاء مباراة السوبر التركي

أوضح منظمو موسم الرياض في السعودية أسباب إلغاء مباراة كأس السوبر التركية بين العملاقين غلطة سراي وفنربختشة التي كان من المقرر إقامتها في الرياض أمس الجمعة، بعد خلافات بشأن مشاكل تنظيمية.

وفي بيان متأخر ليلة السبت، شرح منظمو موسم الرياض أسباب إلغاء المباراة قائلين "نود أن نؤكد في البداية على اعتزازنا بالعلاقة الوثيقة مع الجمهورية التركية الشقيقة في مختلف المجالات ومن بينها الرياضي".

وأضاف البيان "وقد كنا نتطلع لإقامة المباراة في موعدها وفقاً للوائح والأنظمة الدولية لكرة القدم التي تقتضي تقديم الرياضة دون أي شعارات خارج نطاقها الخاص، خاصةً أنه تمت مناقشة ذلك مع الاتحاد التركي في إطار الاجتماعات التحضيرية للمباراة، حيث تم التأكيد على ضرورة التقيد بما تقتضيه التنظيمات الخاصة بهذه المباراة وفقاً للوائح والأنظمة الدولية".

وأوضح المنظمون أنه "تم الاتفاق على عزف النشيد الوطني للجمهورية التركية وإبراز العلم التركي في داخل الملعب وفي المدرجات تقديراً للمكانة التي نحملها للجمهورية التركية، ورغم ذلك التوافق فإنه كان مؤسفاً عدم التزام الفريقين بما تم الاتفاق به، وهو ما أدى إلى عدم إقامة المباراة".

بيان عن مباراة السوبر التركي في العاصمة السعودية الرياض pic.twitter.com/ZKDReocQEZ — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) December 29, 2023

وكان من المقرر أن يلتقي بطل الدوري التركي غلطة سراي ببطل الكأس فنربخشة أمس الجمعة لحساب كأس السوبر التركية في السعودية، التي تستضيف منذ سنوات قليلة بطولات مماثلة على رأسها كأسا السوبر الإسبانية والإيطالية.

لكن خلافاً حيال ارتداء لاعبي الفريقين قمصاناً تحمل رسماً لوجه مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك أدى لإلغاء المباراة في نهاية المطاف.

ونشرت صحيفة الرياضية التركية مقاطع فيديو تظهر حافلات الفريقين والجماهير تغادر ملعب "الأول بارك" حيث كان من المقرر إقامة اللقاء.

بيان الناديان والاتحاد التركي

وأصدر الناديان والاتحاد التركي لكرة القدم بياناً مشتركاً لإعلان تأجيل اللقاء إلى "وقت لاحق".

وذكر البيان أن كأس السوبر 2023، التي كان من المقرر أن تقام أمس الجمعة تأجلت إلى تاريخ لاحق نتيجة لقرار مشترك تم اتخاذه مع أنديتنا بسبب بعض الأخطاء في التنظيم".

وتابع "نود أن نشكر اتحاد كرة القدم والاتحاد والمؤسسات ذات الصلة في البلد المضيف على الجهود التي بذلوها حتى الآن في تنظيم كأس السوبر".