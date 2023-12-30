منتخب السنغال بالقوة الضاربة في أمم أفريقيا 2023
أعلن أليو سيسيه مدرب منتخب السنغال لكرة القدم التشكيلة الرسمية لـ"أسود التيرانغا" الذين يدافعون عن لقبهم في كأس أمم أفريقيا بساحل الحاج في الفترة بين 13 يناير/كانون الثاني و11 فبراير/شباط المقبلين، وجاء على رأسها ساديو ماني مهاجم النصر السعودي.
واعتمد سيسيه على عدد من المحترفين في الدوري السعودي هم فضلا عن ماني، إدوارد ميندي حارس مرمى الأهلي، وخاليدو كوليبالي (قائد المنتخب ومدافع الهلال)، وحبيب ديالو مهاجم الشباب.
وقال سيسيه ردا على سؤال حيال النحس الذي يلازم أبطال القارة في الاحتفاظ بلقبهم منذ تتويج مصر بـ3 ألقاب متتالية (من 2006 إلى 2010) "لدينا نجمة واحدة فقط، نريد الذهاب والفوز"، في إشارة إلى تتويج منتخب بلاده باللقب الأول في تاريخه عام 2021 بالكاميرون.
ويلعب "أسود التيرانغا" في المجموعة الثالثة إلى جانب الكاميرون وغينيا وغامبيا.
وهذه القائمة النهائية:
- حراس المرمى: إدوارد ميندي (الأهلي السعودي)، سيني ديينغ (ميدلزبره الإنجليزي)، وموري دياو (كليرمون الفرنسي).
Liste des 27 lions 🇸🇳 | 𝙇𝙀𝙎 𝙂𝘼𝙍𝘿𝙄𝙀𝙉𝙎 #AFCON2023 | #MankoWutiNdamli pic.twitter.com/Amk0ALRx4O
— Equipe du Sénégal (@GaindeYi) December 29, 2023
- المدافعون: خاليدو كوليبالي (الهلال السعودي)، عبدو ديالو (العربي القطري)، عبدولاي سيك (مكابي حيفا)، عبدولاي نياخاتيه (تروا الفرنسي)، موسى نياخاتيه (نوتنغهام فورست الإنجليزي)، فودي بالو توريه (فولهام الإنجليزي)، يوسف سابالي (ريال بيتيس الإسباني)، إسماعيل جاكوبس (موناكو الفرنسي) وفورموز ميندي (لوريان الفرنسي).
Liste des 27 lions 🇸🇳 | 𝙇𝙀𝙎 𝘿𝙀́𝙁𝙀𝙉𝙎𝙀𝙐𝙍𝙎 #AFCON2023 | #MankoWutiNdamli pic.twitter.com/HWZsxZ8Gwt
— Equipe du Sénégal (@GaindeYi) December 29, 2023
- الوسط: نامباليس ميندي (لنس الفرنسي)، إدريسا غانا غي (إيفرتون الإنجليزي)، باب ماتار سار (توتنهام الإنجليزي)، باب ألاسان غي (مرسيليا الفرنسي)، كريبان دياتا (موناكو)، باثيه سيس (رايو فايكانو الإسباني)، شيخو كواتي (نوتنغهام فورست)، لامين كامارا (متز الفرنسي).
Liste des 27 lions 🇸🇳 | 𝙇𝙀𝙎 𝙈𝙄𝙇𝙄𝙀𝙐𝙓 #AFCON2023 | #MankoWutiNdamli pic.twitter.com/KxsQwOpQy9
— Equipe du Sénégal (@GaindeYi) December 29, 2023
- المهاجمون: ساديو ماني (النصر السعودي)، حبيب ديالو (الشباب السعودي)، إليمان ندياي وإسماعيلا سار (مرسيليا)، نيكولاس جاكسون (تشلسي الإنجليزي)، بولاي ديا (ساليرنيتانا الإيطالي)، عبد الله سيما (رينجرز الأسكتلندي).
Liste des 27 lions 🇸🇳 | 𝙇𝙀𝙎 𝘼𝙏𝙏𝘼𝙌𝙐𝘼𝙉𝙏𝙎 #AFCON2023 | #MankoWutiNdamli pic.twitter.com/yxFMjxj1KT
— Equipe du Sénégal (@GaindeYi) December 29, 2023