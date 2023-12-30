منتخب السنغال بالقوة الضاربة في أمم أفريقيا 2023

أعلن أليو سيسيه مدرب منتخب السنغال لكرة القدم التشكيلة الرسمية لـ"أسود التيرانغا" الذين يدافعون عن لقبهم في كأس أمم أفريقيا بساحل الحاج في الفترة بين 13 يناير/كانون الثاني و11 فبراير/شباط المقبلين، وجاء على رأسها ساديو ماني مهاجم النصر السعودي.

واعتمد سيسيه على عدد من المحترفين في الدوري السعودي هم فضلا عن ماني، إدوارد ميندي حارس مرمى الأهلي، وخاليدو كوليبالي (قائد المنتخب ومدافع الهلال)، وحبيب ديالو مهاجم الشباب.

وقال سيسيه ردا على سؤال حيال النحس الذي يلازم أبطال القارة في الاحتفاظ بلقبهم منذ تتويج مصر بـ3 ألقاب متتالية (من 2006 إلى 2010) "لدينا نجمة واحدة فقط، نريد الذهاب والفوز"، في إشارة إلى تتويج منتخب بلاده باللقب الأول في تاريخه عام 2021 بالكاميرون.

ويلعب "أسود التيرانغا" في المجموعة الثالثة إلى جانب الكاميرون وغينيا وغامبيا.

وهذه القائمة النهائية:

حراس المرمى: إدوارد ميندي (الأهلي السعودي)، سيني ديينغ (ميدلزبره الإنجليزي)، وموري دياو (كليرمون الفرنسي).

المدافعون: خاليدو كوليبالي (الهلال السعودي)، عبدو ديالو (العربي القطري)، عبدولاي سيك (مكابي حيفا)، عبدولاي نياخاتيه (تروا الفرنسي)، موسى نياخاتيه (نوتنغهام فورست الإنجليزي)، فودي بالو توريه (فولهام الإنجليزي)، يوسف سابالي (ريال بيتيس الإسباني)، إسماعيل جاكوبس (موناكو الفرنسي) وفورموز ميندي (لوريان الفرنسي).

الوسط: نامباليس ميندي (لنس الفرنسي)، إدريسا غانا غي (إيفرتون الإنجليزي)، باب ماتار سار (توتنهام الإنجليزي)، باب ألاسان غي (مرسيليا الفرنسي)، كريبان دياتا (موناكو)، باثيه سيس (رايو فايكانو الإسباني)، شيخو كواتي (نوتنغهام فورست)، لامين كامارا (متز الفرنسي).