لتجنب عمليات السطو.. نصائح غوارديولا للاعبي مان سيتي

قدم الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، نصيحة للاعبيه، بعد أيام قليلة من تعرض منزل النجم الإنجليزي جاك غريليش للسطو.

واقتحم لصوص منزل الدولي الإنجليزي، خلال مشاركته في فوز حامل اللقب 3-1 على إيفرتون الأربعاء الماضي ضمن المرحلة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وطلب مدرب مان سيتي -خلال مؤتمر صحفي أمس الجمعة- من لاعبيه توخي "الحذر" على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال إن "منزل غريليش مجهز بنظام أمني متطور، لكن للأسف حدث ذلك. وليست مرة بل عدة مرات، ليس فقط في المملكة المتحدة. وإنما في كتالونيا أيضا حيث تعيش عائلتي".

وتابع مدرب بايرن ميونخ وبرشلونة السابق "اليوم، علينا أن نكون حذرين. لا تقل الكثير على مواقع التواصل، فكلما قل معرفتهم بما تفعله، كان ذلك أفضل. يريد الناس أن يعرفوا أين أنت وماذا تفعل".

ووفقا لصحيفة "ذا صن"، كانت عائلة غريليش في المنزل خلال عملية السطو، لكن لم يتعرض أحد منهم لأذى.

Jack Grealish has ‘£1m of jewellery stolen’ in robbery while playing for Man City More here 👇https://t.co/12MPWrLMHQ — talkSPORT (@talkSPORT) December 29, 2023

وأجرى رجال الشرطة تفتيشا دقيقا في المنزل ومحيطه بمساعدة طائرة مروحية، لكنهم لم يعثروا على اللصوص الذين تمكنوا من سرقة مجوهرات وساعات فخمة تفوق قيمتها مليون يورو، حسب الصحيفة البريطانية.

ولم يتدرب لاعب خط وسط "السيتيزنز" -الخميس الماضي- ليتمكن من قضاء بعض الوقت مع عائلته التي عاشت ليلة مرعبة.

وغريليش ليس أول ضحايا عصابات سرقة المنازل التي تستهدف لاعبي كرة القدم خلال خوضهم المباريات أو في فترة الإجازات، وسبق أن سُرقت منازل الأرجنتينيَّين أنخيل دي ماريا وإيزكيل لافيتزي، والإسباني سيرجيو راموس، والمصري محمد صلاح، والبرازيليين ماركينيوس وتياغو سيلفا وداني ألفيش، والهولندي غريغوري فان دير فيل وغيرهم.