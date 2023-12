لتجنب عمليات السطو.. نصائح غوارديولا للاعبي مان سيتي

قدم الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، نصيحة للاعبيه، بعد أيام قليلة من تعرض منزل النجم الإنجليزي جاك غريليش للسطو.

واقتحم لصوص منزل الدولي الإنجليزي، خلال مشاركته في فوز حامل اللقب 3-1 على إيفرتون الأربعاء الماضي ضمن المرحلة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وطلب مدرب مان سيتي -خلال مؤتمر صحفي أمس الجمعة- من لاعبيه توخي "الحذر" على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال إن "منزل غريليش مجهز بنظام أمني متطور، لكن للأسف حدث ذلك. وليست مرة بل عدة مرات، ليس فقط في المملكة المتحدة. وإنما في كتالونيا أيضا حيث تعيش عائلتي".

وتابع مدرب بايرن ميونخ وبرشلونة السابق "اليوم، علينا أن نكون حذرين. لا تقل الكثير على مواقع التواصل، فكلما قل معرفتهم بما تفعله، كان ذلك أفضل. يريد الناس أن يعرفوا أين أنت وماذا تفعل".

ووفقا لصحيفة "ذا صن"، كانت عائلة غريليش في المنزل خلال عملية السطو، لكن لم يتعرض أحد منهم لأذى.

Jack Grealish has ‘£1m of jewellery stolen’ in robbery while playing for Man City

More here 👇https://t.co/12MPWrLMHQ

— talkSPORT (@talkSPORT) December 29, 2023