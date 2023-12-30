كتيبة مدججة بالنجوم لمنتخب نيجيريا في أمم أفريقيا 2023

كشف خوسيه بيسيرو مدرب منتخب نيجيريا -الجمعة- عن التشكيلة النهائية التي ستشارك في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في ساحل العاج في الفترة بين 13 يناير/كانون الثاني و11 فبراير/شباط المقبلين.

ووجه المدرب البرتغالي الدعوة لـ25 لاعبا، بمن في ذلك 7 مهاجمين، في مقدمتهم فيكتور أوسيمين (نابولي الإيطالي) وصامويل تشوكويزي (ميلان اإيطالي) وفيكتور بونيفاس (ليفركوزن الألماني) وكيليتشي إيهيناتشو (ليستر سيتي الإنجليزي) وموسى سيمون (نانت الفرنسي).

ويلعب منتخب "النسور الخضراء" في المجموعة الأولى التي تضم ساحل العاج البلد المنظم للبطولة وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو.

ويبحث زملاء أوسيمين عن التتويج باللقب القاري للمرة الرابعة، وكانت آخر مرة رفع فيها المنتخب النيجيري الكأس القارية عام 2013 بجنوب أفريقيا بعد الفوز على بوركينا فاسو في النهائي بهدف نظيف.

القائمة النهائية لمنتخب نيجيريا في أمم أفريقيا 2023:

حراس المرمى: ستانلي نوابيلي (تشيبا يونايتد الياباني)، فرانسيس أزوهو (أومونيا نيقوسيا القبرصي)، ليكي أوجو (إنييمبا النيجيري).

المدافعون: وليام تروست إيكونغ (باوك اليوناني)، برايت صامويل (فنربخشة التركي)، أولا أينا (فولهام الإنجليزي)، زايدو سانوسي (بورتو البرتغالي)، برونو أونيمايتشي (بوافيشتا البرتغالي)، سيمي أجاي (وست بروميتش الإنجليزي)، كالفين باسي (فولهام الإنجليزي)، شيدوزي أوازيم (بوافيشتا البرتغالي)، كينيث أوميرو (قاسم باشا التركي).

لاعبو الوسط: ويلفريد نديدي (ليستر سيتي الإنجليزي)، رافائيل أونيديكا (كلوب بروج البلجيكي)، جو أريبو (ساوثهامبتون الإنجليزي)، فرانك أونيكا (برينتفورد الإنجليزي)، أليكس أيوبي (فولهام الإنجليزي).

المهاجمون: كيليتشي إيهيناتشو (ليستر سيتي الإنجليزي)، صامويل تشوكويزي (ميلان الإيطالي)، موسيس سيمون (نانت الفرنسي)، فيكتور أوسيمين (نابولي الإيطالي)، أديمولا لوكمان (أتلانتا الإيطالي)، فيكتور بونيفاس (باير ليفركوزن الألماني)، عمر صادق (ريال سوسيداد الإسباني)، أحمد موسى (سيفاس سبور التركي).