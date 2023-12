كتيبة مدججة بالنجوم لمنتخب نيجيريا في أمم أفريقيا 2023

كشف خوسيه بيسيرو مدرب منتخب نيجيريا -الجمعة- عن التشكيلة النهائية التي ستشارك في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في ساحل العاج في الفترة بين 13 يناير/كانون الثاني و11 فبراير/شباط المقبلين.

ووجه المدرب البرتغالي الدعوة لـ25 لاعبا، بمن في ذلك 7 مهاجمين، في مقدمتهم فيكتور أوسيمين (نابولي الإيطالي) وصامويل تشوكويزي (ميلان اإيطالي) وفيكتور بونيفاس (ليفركوزن الألماني) وكيليتشي إيهيناتشو (ليستر سيتي الإنجليزي) وموسى سيمون (نانت الفرنسي).

ويلعب منتخب "النسور الخضراء" في المجموعة الأولى التي تضم ساحل العاج البلد المنظم للبطولة وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو.

Goodluck @NGSuperEagles, we are behind you all the way! #LetsDoItAgain #SoarSuperEagles pic.twitter.com/SJesJKsryj

— The NFF 🇳🇬 (@thenff) December 29, 2023