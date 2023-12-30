في ليلة تقديم الخماسية.. مانشستر سيتي يهزم شيفيلد وينتزع المركز الثالث في البريميرليغ

فاز مانشستر سيتي على ضيفه شيفيلد يونايتد بهدفين دون رد -اليوم السبت- ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ورفع سيتي -الذي لديه مباراة مؤجلة- رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث في انتظار باقي نتائج الجولة، في حين تجمد رصيد شيفيلد عند 9 نقاط في المركز العشرين والأخير.

ألفاريز يضيف الهدف الثاني في شباك شيفيلد #الدوري_الإنجليزي pic.twitter.com/eElfAjpv60 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 30, 2023

وسجل ثنائية "السيتيزنز" رودري (الدقيقة 14)، وجوليان ألفاريز (الدقيقة 61).

وقبل انطلاق المباراة، قدم لاعبو الفريق السماوي لجماهير فريقهم الألقاب الخمسة التي حصلوا عليها في 2023.

مانشستر سيتي يستعرض الألقاب التي تحصل عليها في عام 2023#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #مانشستر_سيتي_شيفيلد pic.twitter.com/jKYXCx612C — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 30, 2023

وفي مباراة أخرى بالجولة نفسها، حقق أستون فيلا فوزا صعبا على ضيفه بيرنلي 3-2.

وتقدم أستون فيلا عن طريق ليون بايلي في الدقيقة 28، قبل أن يدرك زكي أمدوني التعادل لبيرنلي في الدقيقة 30.

وعاد أستون فيلا للتقدم مجددا بهدف سجله موسى ديابي في الدقيقة 42، ثم سجل ليل فوستر هدف التعادل الثاني لبيرنلي في الدقيقة 71.

وفي الدقيقة 89، سجل دوغلاس لويز الهدف الثالث لأستون فيلا من ضربة جزاء.

وأكمل بيرنلي المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد لاعبه ساندر بيرغ في الدقيقة 56.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف المتصدر ليفربول الذي يواجه نيوكاسل بعد غد الاثنين ضمن منافسات الجولة ذاتها، في حين تجمد رصيد بيرنلي عند 11 نقطة في المركز الـ19 (قبل الأخير).

وضمن منافسات الجولة ذاتها، حول كريستال بالاس تأخره بهدف إلى فوز 3-1 على ضيفه برينتفورد.

وتقدم برينتفورد في الدقيقة الثانية عن طريق كيني لويس بوتر، قبل أن يدرك مايكل أوليزي التعادل في الدقيقة 14، ثم سجل زميله إيبرتشي إيزي الهدف الثاني في الدقيقة الـ39.

وفي الدقيقة 58، عاد أوليزي ليسجل الهدف الثاني له والثالث لكريستال بالاس.

ورفع كريستال بالاس رصيده إلى 21 نقطة في المركز الـ13، بينما تجمد رصيد برينتفورد عند 19 نقطة في المركز الـ15.

وفي مباراة أخرى، حقق وولفرهامبتون فوزا كبيرا على ضيفه إيفرتون بثلاثية نظيفة سجلها ماكس كيلمان (الدقيقة 25) وماتيوس كونيا (الدقيقة 53) وكريغ داوسن (الدقيقة 61).

ورفع وولفرهامبتون رصيده إلى 28 نقطة في المركز الـ11، وتجمد رصيد إيفرتون عند 16 نقطة في المركز الـ17.

كول بالمير يفتتح التسجيل لتشلسي في شباك لوتون تاون#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #لوتون_تشلسي pic.twitter.com/cbQUEbpG8z — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 30, 2023

كذلك فاز تشلسي على ملعب مضيفه لوتون تاون 3-2.

وانتهى الشوط الأول بتقدم تشلسي بهدفين دون رد سجلهما كول باليمر (الدقيقة 12) ونوني مادويكي (الدقيقة 37).

وفي الشوط الثاني، سجل بالمر الهدف الثالث للبلوز في الدقيقة 70، ثم رد روس باركلي بهدف لأصحاب الأرض في الدقيقة 80، وتبعه زميله أليجاه أديبايو بتسجيل الهدف الثاني قبل 3 دقائق من النهاية.

وبهذا الفوز رفع تشلسي رصيده إلى 28 نقطة في المركز العاشر، وظل لوتون تاون في المركز الثالث من القاع برصيد 15 نقطة.