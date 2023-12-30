القائمة النهائية لمنتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2023

أعلن المدرب البرتغالي روي فيتوريا -اليوم السبت- القائمة النهائية لمنتخب مصر التي ستشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في ساحل العاج.

وتقام كأس الأمم الأفريقية في ساحل العاج خلال الفترة من 13 يناير/كانون الثاني وحتى 11 فبراير/شباط 2024.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم -عبر حسابه على موقع إنستغرام- القائمة التي ضمت 27 لاعبا، جاء على رأسهم محمد صلاح قائد المنتخب ونجم ليفربول الإنجليزي.

واستبعد المدرب البرتغالي كلا من ياسر إبراهيم وحسين الشحات وعبد الله السعيد ورمضان صبحي من قائمة منتخب الفراعنة.

وكشف المدرب البرتغالي عن أن المعسكر الختامي للفريق استعدادا للبطولة سيبدأ الثلاثاء المقبل، وسيخوض خلاله مباراة ودية أمام تنزانيا في السابع من يناير/كانون الثاني المقبل في القاهرة على أن يسافر إلى ساحل العاج بعدها بيومين.

وأضاف فيتوريا للصحفيين "أعمل مع المنتخب منذ عام ونصف العام، وأصبحت لدينا شخصية معروفة وطريقة لعب واضحة، ونحافظ على شكلنا والاستحواذ أمام جميع الفرق الكبيرة والصغيرة، وإذا فقدنا الكرة نسعى لاستعادتها بسرعة، فهذه طريقتنا بشكل عام".

روي فيتوريا مدرب منتخب #مصر 🎙️ لن أعد الجماهير بكأس أمم إفريقيا .. وأي شخص وعد من قبل يبقي غير صادق 🏆 pic.twitter.com/pe642Ivk6M — محمد الجزار 🦅 (@mohamedelgazar4) December 30, 2023

وعن إمكانية وصول مصر للنهائي والمنافسة على اللقب، قال فيتوريا "لا يوجد مدرب يستطيع أن يتعهد بتحقيق لقب بطولة قبل انطلاقها. لكن لدينا روح تنافسية، ونواجه فرقا كبيرة، وفى كل مرة سنقاتل للوصول للهدف. قادرون على مواجهة أي منافس في البطولة".

ويفتتح منتخب مصر مسيرته في البطولة بمواجهة موزمبيق يوم 14 يناير/كانون الثاني ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضا غانا والرأس الأخضر.

تشكيلة منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي)، وأحمد الشناوي (بيراميدز)، ومحمد أبو جبل (البنك الأهلي)، ومحمد صبحي (الزمالك).

🚨رسميًا: روي فيتوريا مدرب المنتخب المصري يعلن عن استدعاء أحمد حجازي لـقائمة منتخب مصر في بطولة أمم افريقيا القادمة💛 pic.twitter.com/vRBw8L7e1M — ITTI MANIA – اتي مانيا (@IttiMania) December 30, 2023

الدفاع: أحمد حجازي (الاتحاد السعودي)، ومحمد عبد المنعم (الأهلي)، وعلي جبر (بيراميدز)، وأسامة جلال وأحمد سامي ومحمد حمدي (بيراميدز)، ومحمد هاني (الأهلي)، وعمر كمال (مودرن فيوتشر)، وأحمد فتوح (الزمالك).

غياب عبد الله السعيد وحسين الشحات ورمضان صبحي❌ قائمة المستبعدين من منتخب مصر لأمم إفريقيا 2023 🇪🇬 pic.twitter.com/wpoJUZg4Qg — FilGoal (@FilGoal) December 30, 2023

الوسط: حمدي فتحي (الوكرة القطري)، وإمام عاشور (الأهلي)، ومحمد النني (أرسنال الإنجليزي)، ومروان عطية (الأهلي)، وأحمد السيد زيزو (الزمالك)، وأحمد نبيل كوكا (الأهلي)، ومحمود حمادة (المصري).

الفرعون الصغير جاهز للاحتفال 👊 الأناكوندا مصطفى محمد ضمن قائمة منتخب مصر لكأس الأمم الإفريقية 2023 🏆🇪🇬#الدوري_الفرنسي pic.twitter.com/vOUuAaLUt6 — الدوري الفرنسي (@Ligue1_Arab) December 30, 2023