يويفا يكشف عن الجوائز المالية ليورو 2024

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم السبت، عن نظام توزيع المكافآت المالية على المنتخبات المشاركة في نهائيات يورو 2024. وستقام النسخة الـ17 من البطولة المقررة في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو/حزيران إلى 14 يوليو/تموز.

وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية 331 مليون يورو، وهي نفس القيمة التي رصدها (يويفا) في يورو عام 2020.

وسيحصل كل منتخب مشارك في أمم أوروبا وعددهم 24 منتخبا على 9.25 ملايين يورو ويضاف إليه مليون يورو نظير كل انتصار و500 ألف يورو مقابل التعادل.

💰 A total of €331 million #EURO2024 prize money will be distributed to national associations:

Participating fee: €9.25m

Match bonus: €1.0m for a win and €500k for a draw

Round of 16: €1.5m

Quarter-finals: €2.5m

Semi-finals: €4m

Runners-up: + €5m

2024 champions: +€8m

⬇️

— UEFA (@UEFA) December 2, 2023