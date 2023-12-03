منتخب الجزائر في كأس أمم أفريقيا 2023.. تجاوز الخيبات واستعادة الهيبة

يتطلع المنتخب الجزائري إلى بلوغ أدوار متقدمة في كأس أمم أفريقيا 2023 المقررة في ساحل العاج من 13 يناير/كانون الثاني إلى 11 فبراير/شباط في محاولة لتجاوز خيباته في النسخة الماضية من جهة والغياب عن مونديال قطر من جهة أخرى.

ويخوض "الخضر" غمار المغامرة الأفريقية ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب كل من بوركينا فاسو وأنغولا وموريتانيا.

وارتقى المنتخب الجزائري لكرة القدم، 3 مراكز في ترتيب الفيفا لشهر نوفمبر/تشرين الثاني 2023، ويحتل المركز الـ30 عالميا.

🔹 المنتخب الوطني الجزائري يتقدم للمركز 30 عالميا فيما حال في المركز الرابع افريقيا و الثالث عربياhttps://t.co/VQ6hjsf2dm pic.twitter.com/XSPU1Vzxgp — El-djazair daily (@ElDjazair_Daily) November 30, 2023

تاريخ المنتخب

تأسس الاتحاد الجزائري لكرة القدم عام 1962 وانضم للاتحاد الدولي بعدها بعامين، وتحتل الكرة في البلد العربي الشمال أفريقي مكانة متميزة على خارطة الكرة الأفريقية.

خاض المنتخب الوطني الجزائري أولى مباراته في 6 يناير/كانون الثاني 1963 ضد منتخب بلغاريا وفاز عليه 2-1.

وظهرت الجزائر في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 18 مرة. وكانت أول مشاركة "الأفناك" عام 1968 في إثيوبيا.

We've got two Africa Cup of Nations finals lined up today: Algeria 🆚 Senegal (2019)

Cameroon 🆚 Egypt (2017) 📺 SS1 (ROA) | 15:00 – 19:30 (CAT)#SSrelive pic.twitter.com/9Fy1leQhu6 — SuperSport 🏆 (@SuperSportTV) March 28, 2020

وفازت الجزائر بلقب كأس الأمم الأفريقية مرتين:

نسخة 1990 عندما استضافت الجزائر البطولة، وتغلبت على نيجيريا بهدف نظيف.

نسخة 2019 في مصر بعد الفوز على السنغال بهدف نظيف.

كما بلغ المنتخب المباراة النهائية عام 1980 وخسرها أمام نيجيريا في لاغوس.

عربيا أحرز المنتخب، بتشكيلة كأس العرب عام 2021 وهي الأولى بعد 3 مشاركات.

المشاركات في كأس العالم

تأهل منتخب الجزائر إلى نهائيات كأس العالم 4 مرات أعوام 1982 و1986 و2010 و2014.

لولا المؤامرة الالمانية النمساوية الدنيئة لكان وصل المنتخب الجزائري على الاقل لربع نهائي #كأس_العالم 1982 وهذا كلام معظم الخبراء والمحللين أنذاك pic.twitter.com/JJ1LEgGH2g — Nadjib FcB (@nadjib__fcb) June 20, 2018

في أولى مشاركاته في مونديال إسبانيا 1982، قهر "محاربو الصحراء" العملاق الألماني 2-1 على ملعب "خيخون" في أولى مبارياتهم في النهائيات، ثم تفوقوا على تشيلي في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية 3-2، قبل أن يسهم التواطؤ الشهير بين ألمانيا والنمسا في خروج الجيل الذهبي الذي قاده المدرب رشيد مخلوفي.

في كأس العالم ١٩٨٢،صنع المنتخب العربي الجزائري التاريخ حينما إنتصروا على ألمانيا 2-1 و لكن للأسف في المباراة الأخيرة بالمجموعة أتفق الألمان مع جارتهم النمسا على أن يفوزوا عليهم بهدف واحد حتى تتأهل ألمانيا والنمسا للدور الثاني و يتم إخراج الجزائر و سميت تلك المباراة بفضيحة خيخون pic.twitter.com/HHmTCR3dIQ — حكواتي كووورة (@bolt3456) March 15, 2023

وفي المشاركة الثانية والثالثة تحت قيادة المدرب الكبير رابح سعدان، ودع "ثعالب الصحراء" من الدور الأول بعد أن حصلوا على نقطة وحيدة في المكسيك 1986 بالتعادل مع إيرلندا 1-1، والخسارة أمام البرازيل بهدف نظيف وإسبانيا بثلاثية نظيفة في المجموعة الرابعة.

وتكرر الأمر في نسخة أفريقيا الجنوبية 2010 عندما تذيلوا المجموعة الثالثة بعد تعادل سلبي مع إنجلترا وخسارتين أمام سلوفينيا والولايات المتحدة بهدف نظيف.

آخر مرة فشل فيها المنتخب الانجليزي تحقيق الفوز على منتخب إفريقي كان في مونديال 2010 ضد الجزائر في مباراة دور المجموعات التي إنتهت بالتعادل 0-0. [ @AlgerianFooty ] pic.twitter.com/E3hnszZEr7 — Koora DZair 🇩🇿 (@Koora_DZair) December 4, 2022

في نسخة 2014 في البرازيل تحت قيادة المدرب البوسني وحيد خاليلوزيتش، أوقعت القرعة الجزائر في المجموعة الثامنة مع بلجيكا وروسيا وكوريا الجنوبية.

وفي مباراتهم الافتتاحية ضد بلجيكا، سجل سفيان فيغولي أول هدف للجزائر في نهائيات كأس العالم منذ 28 عاما، مما منح فريقه التقدم 1–0. في النهاية، تمكنت بلجيكا من إحراز هدفين لتنتصر 2–1.

وفي مباراتهم الثانية ضد كوريا الجنوبية، احتاج الجزائريون إلى فوز بفارق كبير للحصول على فرصة جيدة للتأهل للدور التالي. فازوا بنتيجة 4–2.

وباتت الجزائر أول منتخب أفريقي يسجل 4 أهداف في مباراة واحدة في المونديال.

وفي 26 يونيو/حزيران، واجهت الجزائر روسيا للتنافس على المركز الثاني في المجموعة. سجلت روسيا الهدف الافتتاحي لكن إسلام سليماني سجل هدف التعادل ليقود الجزائر إلى الدور الثاني من المونديال لأول مرة.

في الدور الثاني، واجه المنتخب الجزائري نظيره المنتخب الألماني الذي توج بالبطولة لاحقا وانهزم أمامه بنتيجة 1-2، وقد أعادت المباراة للأذهان مباراة كأس العالم 1982 بعد ملحمة كروية حسمت بعد التمديد.

#اساطير_المانيا#الجدار_نوير

🔗✍️ أحدث الحارس الألماني🇩🇪مانويل نوير ثورة في تعريف خط الدفاع الأخير لكرة القدم.

🎗في مباراة المانيا🆚 الجزائر ٢-١ مونديال🇧🇷 ٢٠١٤ قام نوير بما يدعم ذلك،المبادرة والاتساق عنوان ما قام به نوير.

💫نوير عنوان حديثي المطول القادم.

▪️نوير ضد الجزائر 👇 pic.twitter.com/9v7g4uUnTw — أديب كروي .. (@ADDEEP76) December 4, 2022

🇩🇿⚽️ Throwback to Islam Slimani's goal versus Russia at the 2014 FIFA World Cup in Brazil that sent Algeria to the knockout stage of the World Cup for the first time ever #TeamDZ #TBT pic.twitter.com/TqhMfdj9nX — Algeria FC 🇩🇿🇵🇸 (@Algeria_FC) March 19, 2020

ويمتلك المنتخب الجزائري أطول سلسلة مباريات من دون هزيمة وصلت إلى 35 مباراة. مما يضعه في المركز الثاني رفقة كل من البرازيل وإسبانيا (35 مباراة) وخلف إيطاليا (37 مباراة).

🔹 المنتخب الوطني الجزائري يتقدم للمركز 30 عالميا فيما حال في المركز الرابع افريقيا و الثالث عربياhttps://t.co/VQ6hjsf2dm pic.twitter.com/XSPU1Vzxgp — El-djazair daily (@ElDjazair_Daily) November 30, 2023

أبرز النجوم

يعول المنتخب الجزائري في كأس أمم أفريقيا على كوكبة من النجوم أبرزهم رياض محرز نجم الأهلي جدة السعودي، وإسماعيل بن ناصر لاعب ميلان الإيطالي، ورامي بن سبعيني مدافع بوروسيا دوتموند، ويوسف عطال لاعب نيس الفرنسي، إلى جانب لاعب السد القطري بغداد بونجاح، وهداف المنتخب إسلام سليماني لاعب نادي كورتيبا البرازيلي، وياسين براهيمي نادي الغرافة القطري.

شارك مرتين في كأس العالم FIFA مع المنتخب الجزائري 🇩🇿 1982 و1986 وكان من صناع ملحمة خيخون لما فازت الجزائر 2⃣-1⃣ على المانيا 🇩🇪 وسجل الهدف الثاني. عيد ميلاد سعيد للجزائري لخضر بلومي الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ62 🎂🎉🎊 pic.twitter.com/659yLlyWn1 — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 29, 2020

وسبق لمنتخب "الخضر" أن ضم العديد من النجوم من أمثال رابح ماجر لاعب بورتو السابق، ولخضر بلومي وصالح عصاد والتاج بن سحاولة والحارس مهدي سرباح والمدافع شعبان مرزقان ومصطفى دحلب وعنتر يحيى.