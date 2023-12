منتخب الجزائر في كأس أمم أفريقيا 2023.. تجاوز الخيبات واستعادة الهيبة

يتطلع المنتخب الجزائري إلى بلوغ أدوار متقدمة في كأس أمم أفريقيا 2023 المقررة في ساحل العاج من 13 يناير/كانون الثاني إلى 11 فبراير/شباط في محاولة لتجاوز خيباته في النسخة الماضية من جهة والغياب عن مونديال قطر من جهة أخرى.

ويخوض "الخضر" غمار المغامرة الأفريقية ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب كل من بوركينا فاسو وأنغولا وموريتانيا.

وارتقى المنتخب الجزائري لكرة القدم، 3 مراكز في ترتيب الفيفا لشهر نوفمبر/تشرين الثاني 2023، ويحتل المركز الـ30 عالميا.

تأسس الاتحاد الجزائري لكرة القدم عام 1962 وانضم للاتحاد الدولي بعدها بعامين، وتحتل الكرة في البلد العربي الشمال أفريقي مكانة متميزة على خارطة الكرة الأفريقية.

خاض المنتخب الوطني الجزائري أولى مباراته في 6 يناير/كانون الثاني 1963 ضد منتخب بلغاريا وفاز عليه 2-1.

وظهرت الجزائر في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 18 مرة. وكانت أول مشاركة "الأفناك" عام 1968 في إثيوبيا.

كما بلغ المنتخب المباراة النهائية عام 1980 وخسرها أمام نيجيريا في لاغوس.

عربيا أحرز المنتخب، بتشكيلة كأس العرب عام 2021 وهي الأولى بعد 3 مشاركات.

تأهل منتخب الجزائر إلى نهائيات كأس العالم 4 مرات أعوام 1982 و1986 و2010 و2014.

في أولى مشاركاته في مونديال إسبانيا 1982، قهر "محاربو الصحراء" العملاق الألماني 2-1 على ملعب "خيخون" في أولى مبارياتهم في النهائيات، ثم تفوقوا على تشيلي في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية 3-2، قبل أن يسهم التواطؤ الشهير بين ألمانيا والنمسا في خروج الجيل الذهبي الذي قاده المدرب رشيد مخلوفي.

وفي المشاركة الثانية والثالثة تحت قيادة المدرب الكبير رابح سعدان، ودع "ثعالب الصحراء" من الدور الأول بعد أن حصلوا على نقطة وحيدة في المكسيك 1986 بالتعادل مع إيرلندا 1-1، والخسارة أمام البرازيل بهدف نظيف وإسبانيا بثلاثية نظيفة في المجموعة الرابعة.

وتكرر الأمر في نسخة أفريقيا الجنوبية 2010 عندما تذيلوا المجموعة الثالثة بعد تعادل سلبي مع إنجلترا وخسارتين أمام سلوفينيا والولايات المتحدة بهدف نظيف.

في نسخة 2014 في البرازيل تحت قيادة المدرب البوسني وحيد خاليلوزيتش، أوقعت القرعة الجزائر في المجموعة الثامنة مع بلجيكا وروسيا وكوريا الجنوبية.

وفي مباراتهم الافتتاحية ضد بلجيكا، سجل سفيان فيغولي أول هدف للجزائر في نهائيات كأس العالم منذ 28 عاما، مما منح فريقه التقدم 1–0. في النهاية، تمكنت بلجيكا من إحراز هدفين لتنتصر 2–1.

وفي مباراتهم الثانية ضد كوريا الجنوبية، احتاج الجزائريون إلى فوز بفارق كبير للحصول على فرصة جيدة للتأهل للدور التالي. فازوا بنتيجة 4–2.

وباتت الجزائر أول منتخب أفريقي يسجل 4 أهداف في مباراة واحدة في المونديال.

وفي 26 يونيو/حزيران، واجهت الجزائر روسيا للتنافس على المركز الثاني في المجموعة. سجلت روسيا الهدف الافتتاحي لكن إسلام سليماني سجل هدف التعادل ليقود الجزائر إلى الدور الثاني من المونديال لأول مرة.

في الدور الثاني، واجه المنتخب الجزائري نظيره المنتخب الألماني الذي توج بالبطولة لاحقا وانهزم أمامه بنتيجة 1-2، وقد أعادت المباراة للأذهان مباراة كأس العالم 1982 بعد ملحمة كروية حسمت بعد التمديد.

🇩🇿⚽️ Throwback to Islam Slimani's goal versus Russia at the 2014 FIFA World Cup in Brazil that sent Algeria to the knockout stage of the World Cup for the first time ever #TeamDZ #TBT pic.twitter.com/TqhMfdj9nX

— Algeria FC 🇩🇿🇵🇸 (@Algeria_FC) March 19, 2020