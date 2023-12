مالديني: ملاك ميلان غضبوا بسبب صفقة بن ناصر وآخرين وجردوني من صلاحياتي

كشف باولو مالديني المدير التقني السابق لنادي ميلان الإيطالي أن إدارة النادي شككت في اختياراته المتصلة بصفقات الانتداب التي ضمت الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر وعددا من اللاعبين الذين أثبتوا لاحقا جدارتهم فوق الميدان.

وقال مالديني في تصريحات لصحيفة "لاريبوبلكا" الإيطالية إن إدارة النادي استدعته رفقة زميلَين له إلى أحد مقرّات الشركة المالكة للنادي في لندن، وجرّدتهم من كثير من الصلاحيات. تعبيرا عن غضبها من انتداب "بن ناصر" و"لياو" و"ثيو هيرنانديز" الذين لم يحظوا بالتقدير الكافي حسب رأيه.

وأوضح أن تلك الإدارة لم تكن تؤمن بالقدرات الفنية للاعبين الذين جلبهم، وبينهم بن ناصر، بسبب صغر سنّهم (21 سنة للدولي الجزائري آنذاك).

وتابع "لقد رأيت الانتقادات الموجهة لصفقة دي كيتيلاير، لكنني لا أزال أتذكر أن لياو وإسماعيل بن ناصر وثيو هيرنانديز لم يحظوا بالتقدير الكافي.

واختتم باولو مالديني بالقول إنه كان يعي جيّدا بأن بن ناصر وزميليه الآخرين يمكنهم الذهاب بعيدا في عالم الاحتراف الرّياضي، بفضل ما يكتسبونه من مواهب. مبديا ارتياحه لتجسّد توقّعاته على أرض الواقع.

