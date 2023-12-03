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مالديني: ملاك ميلان غضبوا بسبب صفقة بن ناصر وآخرين وجردوني من صلاحياتي

Treize013 @treize013 Paolo Maldini 🆇 Ismaël Bennacer
مالديني قال إن إدارة ميلان لم تكن راضية على صفقة استقدام بن ناصر ولاعبين آخرين (مواقع التواصل الاجتماعي)
3/12/2023

كشف باولو مالديني المدير التقني السابق لنادي ميلان الإيطالي أن إدارة النادي شككت في اختياراته المتصلة بصفقات الانتداب التي ضمت الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر وعددا من اللاعبين الذين أثبتوا لاحقا جدارتهم فوق الميدان.

وقال مالديني في تصريحات لصحيفة "لاريبوبلكا" الإيطالية إن إدارة النادي استدعته رفقة زميلَين له إلى أحد مقرّات الشركة المالكة للنادي في لندن، وجرّدتهم من كثير من الصلاحيات. تعبيرا عن غضبها من انتداب "بن ناصر" و"لياو" و"ثيو هيرنانديز" الذين لم يحظوا بالتقدير الكافي حسب رأيه.

وأوضح أن تلك الإدارة لم تكن تؤمن بالقدرات الفنية للاعبين الذين جلبهم، وبينهم بن ناصر، بسبب صغر سنّهم (21 سنة للدولي الجزائري آنذاك).

وتابع "لقد رأيت الانتقادات الموجهة لصفقة دي كيتيلاير، لكنني لا أزال أتذكر أن لياو وإسماعيل بن ناصر وثيو هيرنانديز لم يحظوا بالتقدير الكافي.

واختتم باولو مالديني بالقول إنه كان يعي جيّدا بأن بن ناصر وزميليه الآخرين يمكنهم الذهاب بعيدا في عالم الاحتراف الرّياضي، بفضل ما يكتسبونه من مواهب. مبديا ارتياحه لتجسّد توقّعاته على أرض الواقع.

وتألق بن ناصر مع فريق ميلان؛ ما دفع العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة للاهتمام بخدماته، وفي مقدمتها فريقا أرسنال وليفربول، بالرغم من تجديد اللاعب عقده مع "الروسونيري" في يناير/كانون الثاني الماضي، لـ4 سنوات ونصف.

وقال المدير التقني السابق لنادي ميلان، إن إقالته حرمت الروسونيري من حصد لقب دوري أبطال أوروبا.

وبلغ الروسونيري، نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي 2022-2023، قبل الخروج على يد غريمه التقليدي إنتر.

وأضاف مالديني "مالكو ميلان طلبوا خطة للظفر بدوري أبطال أوروبا، وقمت بتجهيزها، لكن بعد ذلك لم يردوا، لأن كاردينالي (مالك النادي) قرر بالفعل إقالتي".

واتسعت الفجوة بين مالديني وملاك النادي بعد تصريحاته التي أدلى بها عقب الإقصاء من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام الجار اللدود إنتر ميلان، حيث قال "من الصيف الماضي قلت إننا لسنا جاهزين للمنافسة على بطولتين (الدوري ودوري الأبطال)"، وذلك بعد التتويج بلقب الدوري الإيطالي في موسم 2021-2022.

وعليه، بدأت مجموعة "ريد بيرد" المالكة لنادي ميلان تحديث نهجها الإستراتيجي، حيث أنهت عمل جيفري موانكادا كشاف المواهب الذي يعمل لدى ميلان، وهو ما أزعج مالديني.

وتريد "ريد بيرد" اعتماد التقارير الفنية والإدارية وتجهيز البيانات والإحصاءات قبل التعاقد مع أي لاعب أو موهبة، وهو نهج بعيد تماما عن طريقة عمل مالديني.

وكانت "ريد بيرد" قد أقالت مالديني من منصب المدير التقني، عقب انتهاء الموسم الماضي، بسبب اختلاف في وجهات النظر بين الطرفين.

المصدر : الصحافة الإيطالية