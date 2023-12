كأس أمم أفريقيا 2023.. ساحل العاج تتطلع للظفر باللقب الثالث على أرضها

يتطلع منتخب ساحل العاج للتتويج بلقب كأس أمم أفريقيا لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه، عندما تستضيف بلاده النسخة الـ34 من البطولة.

وتقام نسخة 2023 المؤجلة من يونيو/حزيران ويوليو/تموز الماضيين إلى الفترة بين 13 يناير/كانون الثاني و11 فبراير/شباط من العام المقبل، في 6 مدن مختلفة.

ويقص منتخب "الفيلة" شريط افتتاح النهائيات على الملعب الوطني أمام غينيا بيساو ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي نيجيريا وغينيا الاستوائية.

تأسس اتحاد ساحل العاج لكرة القدم عام 1960، وفي العام ذاته انضم إلى الاتحاد الأفريقي. وحصل على عضوية الاتحاد الدولي (فيفا) عام 1964. ويترأس إدريس ديالو اتحاد اللعبة.

ولعب الفريق أول مباراة دولية له في 13 أبريل/نيسان عام 1960 في مدغشقر، وكانت ضد داهومي المعروفة الآن باسم بنين، وفاز فيها 3-2.

وشارك لأول مرة في كأس أمم أفريقيا عام 1965 والتي استضافتها تونس وحصل على المركز الثالث. ونجح في رفع اللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه عام 1992 بعد الفوز في نهائي النسخة الـ18 على غانا بركلات الترجيح 11-10.

وعام 2015، عاد منتخب "الفيلة" للفوز بلقب البطولة التي أقيمت في غينيا الاستوائية. وتغلب في النهائي على غانا أيضا بركلات الترجيح 9-8 بعد أن انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وعلى صعيد التصنيف الشهري الذي يُصدره الفيفا، كان المركز الأفضل بمسيرة منتخب ساحل العاج هو 12، وفي آخر تصنيف، احتل الفريق المركز الـ50 (نوفمبر/تشرين الثاني 2023).

