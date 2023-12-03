كأس أمم أفريقيا 2023.. ساحل العاج تتطلع للظفر باللقب الثالث على أرضها

يتطلع منتخب ساحل العاج للتتويج بلقب كأس أمم أفريقيا لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه، عندما تستضيف بلاده النسخة الـ34 من البطولة.

وتقام نسخة 2023 المؤجلة من يونيو/حزيران ويوليو/تموز الماضيين إلى الفترة بين 13 يناير/كانون الثاني و11 فبراير/شباط من العام المقبل، في 6 مدن مختلفة.

ويقص منتخب "الفيلة" شريط افتتاح النهائيات على الملعب الوطني أمام غينيا بيساو ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي نيجيريا وغينيا الاستوائية.

تاريخ منتخب ساحل العاج

تأسس اتحاد ساحل العاج لكرة القدم عام 1960، وفي العام ذاته انضم إلى الاتحاد الأفريقي. وحصل على عضوية الاتحاد الدولي (فيفا) عام 1964. ويترأس إدريس ديالو اتحاد اللعبة.

ولعب الفريق أول مباراة دولية له في 13 أبريل/نيسان عام 1960 في مدغشقر، وكانت ضد داهومي المعروفة الآن باسم بنين، وفاز فيها 3-2.

وشارك لأول مرة في كأس أمم أفريقيا عام 1965 والتي استضافتها تونس وحصل على المركز الثالث. ونجح في رفع اللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه عام 1992 بعد الفوز في نهائي النسخة الـ18 على غانا بركلات الترجيح 11-10.

وعام 2015، عاد منتخب "الفيلة" للفوز بلقب البطولة التي أقيمت في غينيا الاستوائية. وتغلب في النهائي على غانا أيضا بركلات الترجيح 9-8 بعد أن انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وعلى صعيد التصنيف الشهري الذي يُصدره الفيفا، كان المركز الأفضل بمسيرة منتخب ساحل العاج هو 12، وفي آخر تصنيف، احتل الفريق المركز الـ50 (نوفمبر/تشرين الثاني 2023).

2015 African Cup Winners: Ivory Coast Shame on them for not picking a white or latin american player… Stop Race Baiting it’s played out pic.twitter.com/kI5plZgbOc — Ciccio ₿ (@zio1897) July 14, 2021

منتخب ساحل العاج وكأس أفريقيا

وسجل المنتخب العاجي حضوره في نهائيات كأس أمم أفريقيا 25 مرة، وحصل على المركز الثالث 4 مرات والمركز الرابع مرتين، والمركز الثاني في نسختي 2006 و2012.

وخلال مشاركاته في أمم أفريقيا، سجل منتخب ساحل العاج، 144 هدفا بينما تلقت شباكه 103 أهداف.

المشاركة في "كأس القارات" والمونديال

لم يكتف منتخب ساحل العاج بالمشاركة في نسخ بطولة أفريقيا الماضية، بل شارك المنتخب العاجي 3 مرات في نهائيات كأس العالم وكانت أولها عام 2006 في ألمانيا ثم جنوب أفريقيا 2010 والبرازيل 2014 وخرج في جميعها من مرحلة المجموعات.

أبرز اللاعبين في تاريخ منتخب ساحل العاج

أنجبت الكرة العاجية مواهب عديدة توهجت في ملاعب أوروبا ومع منتخب بلادها، مثل الشقيقين يايا وكولو توريه وويلفريد زاها وسالمون كالو وجيرفينيهو وعبد القادر كايتا والهداف التاريخي للمنتخب ديديه دروغبا برصيد (65 هدفا).

أبرز لاعبي منتخب ساحل العاج الحاليين

يعوّل منتخب ساحل العاج خلال مشاركته في البطولة المقبلة على نجوم شباب صاعدين وآخرين مخضرمين، مثل سيرج أورييه وفرانك كيسيه وماكسويل كورني وسيباستيان هالر وكريستيان كوامي وسنغاري إبراهيم.

مدرب منتخب ساحل العاج

وتولّى جان لويس غاسكيه مهمة تدريب منتخب ساحل العاج يوم 20 مايو/أيار 2022، بدلا من المدرب السابق باتريس بومل.

وقاد الفني الفرنسي (68 عاما) منتخب "الفيلة" في 14 مباراة رسمية وودية، وفاز في 9 مباريات وتعادل في 3 وخسر في اثنتين. وسجّل المنتخب تحت إشرافه 32 هدفا، واستقبلت شباكه 11 هدفا.

مباريات الفيلة في "كأس أمم أفريقيا"

ويدشن المنتخب العاجي مشواره في المجموعة الأولى بمواجهة غينيا بيساو يوم السبت 13 يناير/كانون الثاني المقبل.

وفي مواجهته الثانية سيصطدم (بطل أفريقيا عام 2015) بنيجيريا يوم الخميس 18 يناير/كانون الثاني المقبل.

ثم ينهي دور المجموعات بلقاء غينيا الاستوائية يوم الاثنين 22 يناير/كانون الثاني المقبل.

وتقام مباريات منتخب ساحل العاج في دور المجموعات على الملعب الوطني في العاصمة أبيدجان.