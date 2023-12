قوانين الرغبي التي قد تطبقها كرة القدم العام المقبل

أفاد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب)، الكيان المسؤول عن تحديد وتعديل لوائح كرة القدم، أنه سيقوم بتقييم القواعد الجديدة التي يمكن أن تكون فعالة اعتبارا من العام المقبل في كرة القدم الدولية.

ومن بين هذه القواعد الجديدة، تبرز بعض القواعد التي جعلت كرة القدم أقرب إلى لعبة الرغبي، وهي الرياضات التي فصلت مساراتها في عام 1823 عندما أمسك ويليام ويب إليس، الطالب في كلية الرغبي، بالكرة بيده "مع عصيان جيد للقواعد" وفي ذلك اليوم ولدت رياضة الرغبي كبديل لكرة القدم.

ومن بين هذه المقترحات اثنان تبنتهما لعبة الرغبي لسنوات، بل لقرون، ويتم تطبيقهما في تطوير مبارياتها:

إدراج الطرد المؤقت ومنع التحدث مع الحكم باستثناء قائد الفريق. هذا الأخير هو عادة لا تزال سارية في لعبة الرغبي كدليل على احترام اللاعبين لشخصية الحكم، الذي يخاطبه جميع لاعبي الرغبي أيضا بـ"سيدي".

تضاف هذه القواعد إلى المعايير الأخرى التي طبقتها لعبة الرغبي في رياضتها لعقود من الزمن، والتي تدمجها كرة القدم تدريجيا في أدائها.

استخدمت لعبة الرغبي "مسؤول المباريات التليفزيونية"، منذ عام 2001. وقد بدأت كأداة تم استخدامها فقط في تقنية الأهداف. ومع مرور الوقت، تم توسيع نطاقه ليشمل جميع مواقف اللعبة تقريبًا، مع التركيز بشكل أكبر على حماية السلامة البدنية للاعبين.

وقد نسخت كرة القدم هذا الأمر من خلال دمج تقنية "الفار"، وهي تقنية أثارت مزيدا من الجدل بسبب طريقة استخدامها وبروتوكول استخدامها. في لعبة الرغبي، أصبحت أهمية "تي إم أو" تؤثر على تطور اللعبة كما رأينا في كأس العالم الأخيرة.

في كرة القدم، جرت أيضا محاولات لدمج الممر والأشواط الثلاثة، ولكن دون جدوى هذه المرة.

وفي إيطاليا حاولوا جعل الفريقين يصلان إلى هذه المرحلة في نهاية المباريات كما هو الحال في مباريات الرغبي.

وفي البداية يقوم الفريق الفائز بإنشاء ممر للفريق المهزوم، وهو ممر يشكرون فيه المنافس على جهده، ويهنئون أنفسهم عليه، وثانيا مباشرة يقوم الفريق المهزوم بفعل الشيء نفسه مع الفائز.

حاول الدوري الإيطالي القيام بذلك لبضعة مواسم، لكن المبادرة لم تؤت ثمارها.

