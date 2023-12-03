قرعة الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي.. أرسنال يواجه ليفربول

يستضيف أرسنال، الفائز بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم 14 مرة، ليفربول البطل 8 مرات في مواجهة مثيرة بالدور الثالث الشهر المقبل، بينما يلتقي الغريمان نيوكاسل يونايتد وسندرلاند على ملعب الأخير.

وسيلعب أرسنال -متصدر الدوري الممتاز- مع منافسه على اللقب ليفربول مرتين بفاصل زمني قليل، حيث سيلتقي الفريقان أيضا في الدوري يوم 23 ديسمبر/كانون الأول الحالي قبل أيام من مواجهتهما في كأس الاتحاد.

ويمكن القول إن قمة نيوكاسل وسندرلاند أكثر المباريات إثارة في الدور الثالث، ومع تعادل الفريقين حاليا في الانتصارات في القمة التاريخية ولكل منهما 53 انتصارا، تكتسب هذه المباراة أهمية إضافية لجماهير الفريقين.

مباراة سهلة لسيتي

ويواجه مانشستر سيتي حامل اللقب هدرسفيلد تاون، بينما يلتقي مانشستر يونايتد، الذي خسر نهائي الموسم الماضي، مع ويغان أثلتيك بطل 2013.

وفي مباريات أخرى ضمت فريقين من الدوري الممتاز، سيستضيف توتنهام منافسه بيرنلي وسيلعب كريستال بالاس على أرضه مع إيفرتون ويواجه برينتفورد فريق ولفرهامبتون.

ويمثل الدور الثالث المرحلة التي تشارك فيها أندية الدوري الممتاز والدرجة الثانية في المسابقة، وستقام المباريات بين الخامس من والثامن من الشهر المقبل.

وسيواجه نادي ريكسهام، المنتمي للدرجة الخامسة والمملوك لنجمي هوليوود رايان رينولدز وروب مكليني، فريق شروزبري تاون إذا تمكن من التغلب على يوفيل تاون في مباراة الدور الثاني في وقت لاحق اليوم الأحد.

وسيستضيف ميدستون يونايتد، الذي لا ينتمي لأي درجة من الدوري والأقل تصنيفا في الدور الثالث، ستيفنيدج أو بورت فيل وكلاهما يلعب في الدرجة الثالثة.

ويستضيف تشلسي، الفائز بالبطولة 8 مرات، فريق بريستون نورث إند بالدرجة الثانية.