شاهد.. سان جيرمان يعزز صدارته للدوري الفرنسي
حقق باريس سان جيرمان، بـ10 لاعبين، انتصاره السابع على التوالي في الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوزه 2-0 على مضيفه لوهافر اليوم الأحد، ليعزز صدارته للترتيب رغم الطرد المبكر لحارسه جيانلويجي دوناروما.
ورفع سان جيرمان رصيده إلى 33 نقطة بفارق 4 نقاط عن نيس الذي تلقى أول هزيمة له 1-صفر أمام نانت أمس السبت.
وتلقى دوناروما البطاقة الحمراء في الدقيقة العاشرة، بعد تدخل عنيف على خوسيه كازيمير لاعب لوهافر في محاولة غير موفقة لإبعاد الكرة خارج منطقة جزائه.
🟥 دوناروما يتلقى بطاقة حمراء مباشرة في الدقائق الأولى من اللقاء 😯#الدوري_الفرنسي #لوهافر_سان_جيرمان pic.twitter.com/VptyvaeGUK
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 3, 2023
واستعاد سان جيرمان توازنه وافتتح كيليان مبابي التسجيل في الدقيقة 23، ثم حسم فيتينيا النقاط الثلاث للضيوف بالهدف الثاني في الدقيقة 89.
مبابي يصل أولا إلى مرمى لوهافر #الدوري_الفرنسي #لوهافر_سان_جيرمان pic.twitter.com/o9Vkg9LVIK
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 3, 2023
فيتينها يضاعف النتيجة لسان جيرمان #الدوري_الفرنسي #لوهافر_سان_جيرمان pic.twitter.com/u4fc5yGfX1
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 3, 2023