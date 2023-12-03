شاهد.. سان جيرمان يعزز صدارته للدوري الفرنسي

حقق باريس سان جيرمان، بـ10 لاعبين، انتصاره السابع على التوالي في الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوزه 2-0 على مضيفه لوهافر اليوم الأحد، ليعزز صدارته للترتيب رغم الطرد المبكر لحارسه جيانلويجي دوناروما.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 33 نقطة بفارق 4 نقاط عن نيس الذي تلقى أول هزيمة له 1-صفر أمام نانت أمس السبت.

وتلقى دوناروما البطاقة الحمراء في الدقيقة العاشرة، بعد تدخل عنيف على خوسيه كازيمير لاعب لوهافر في محاولة غير موفقة لإبعاد الكرة خارج منطقة جزائه.

🟥 دوناروما يتلقى بطاقة حمراء مباشرة في الدقائق الأولى من اللقاء 😯#الدوري_الفرنسي #لوهافر_سان_جيرمان pic.twitter.com/VptyvaeGUK — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 3, 2023

واستعاد سان جيرمان توازنه وافتتح كيليان مبابي التسجيل في الدقيقة 23، ثم حسم فيتينيا النقاط الثلاث للضيوف بالهدف الثاني في الدقيقة 89.