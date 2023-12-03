رياضة

شاهد.. سان جيرمان يعزز صدارته للدوري الفرنسي

مبابي هداف سان جيرمان (يمين) تعرض لرقابة لصيقة (الفرنسية)
3/12/2023-|آخر تحديث: 3/12/202306:23 م (بتوقيت مكة المكرمة)

حقق باريس سان جيرمان، بـ10 لاعبين، انتصاره السابع على التوالي في الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوزه 2-0 على مضيفه لوهافر اليوم الأحد، ليعزز صدارته للترتيب رغم الطرد المبكر لحارسه جيانلويجي دوناروما.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 33 نقطة بفارق 4 نقاط عن نيس الذي تلقى أول هزيمة له 1-صفر أمام نانت أمس السبت.

وتلقى دوناروما البطاقة الحمراء في الدقيقة العاشرة، بعد تدخل عنيف على خوسيه كازيمير لاعب لوهافر في محاولة غير موفقة لإبعاد الكرة خارج منطقة جزائه.

واستعاد سان جيرمان توازنه وافتتح كيليان مبابي التسجيل في الدقيقة 23، ثم حسم فيتينيا النقاط الثلاث للضيوف بالهدف الثاني في الدقيقة 89.

المصدر : رويترز