رياضة|أفريقيا

الجزائر تحتضن معسكر منتخب فلسطين استعدادا لكأس آسيا في قطر

منتخب فلسطين
منتخب فلسطين يشارك في كأس آسيا للمرة الثالثة تواليا (مواقع التواصل)
3/12/2023

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم الأحد، أن المنتخب الفلسطيني سيصل إلى الجزائر الأسبوع المقبل لإقامة معسكر تدريبي استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2023 مطلع العام المقبل.

وقال الاتحاد الجزائري في بيان رسمي، إن المنتخب الفلسطيني سيقيم معسكرا تدريبيا ما بين 12 و22 من ديسمبر/كانون الأول الجاري. استعدادا لكأس آسيا المقررة في قطر ما بين 12 يناير/كانون الثاني والعاشر من فبراير/شباط 2024.

وأوضح الاتحاد أنه اختار مدينة عنابة شرق الجزائر لاحتضان المعسكر الفلسطيني، مؤكداً تقديم كل التسهيلات المطلوبة من أجل إنجاح هذا المعسكر.

وكان الاتحاد الجزائري أعلن منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن السلطات العليا في البلاد وافقت على احتضان الجزائر لكل مباريات المنتخب الفلسطيني لكرة القدم، سواء الودية أو الرسمية في تصفيات كأس العالم وكأس آسيا والتكفل بكل التكاليف المتعلقة بهذه الأحداث الرياضية.

لكن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رفض طلب المنتخب الفلسطيني بخوض مبارياته المقررة على أرضه في تصفيات كأس العالم في الجزائر على اعتبار أن ذلك يتعارض مع لوائح الاتحاد، لأن الجزائر تقع خارج قارة آسيا.

وكان رئيس الاتحاد الفلسطيني جبريل الرجوب تقدم بطلب رسمي إلى الجزائر، من أجل استضافة مباريات منتخب بلاده في التصفيات؛ بسبب الوضع في الأراضي الفلسطينية جراء الاعتداءات المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية.

ويشارك منتخب فلسطين في بطولة كأس آسيا للمرة الثالثة تواليا بعد نسختي 2015 و2018، وسيلعب في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات إيران والإمارات وهونغ كونغ، ويملك فرصة كبيرة للتأهل إلى الدور الثاني من منافسات البطولة الآسيوية.

المصدر : مواقع إلكترونية