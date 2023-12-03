الجزائر تحتضن معسكر منتخب فلسطين استعدادا لكأس آسيا في قطر

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم الأحد، أن المنتخب الفلسطيني سيصل إلى الجزائر الأسبوع المقبل لإقامة معسكر تدريبي استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2023 مطلع العام المقبل.

وقال الاتحاد الجزائري في بيان رسمي، إن المنتخب الفلسطيني سيقيم معسكرا تدريبيا ما بين 12 و22 من ديسمبر/كانون الأول الجاري. استعدادا لكأس آسيا المقررة في قطر ما بين 12 يناير/كانون الثاني والعاشر من فبراير/شباط 2024.

#بيان

يسر الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن الإعلان باستضافة الجزائر للمنتخب الوطني الفلسطيني الشقيق لكرة القدم لإقامة معسكر تحضيري من12 إلى22 ديسمبر 2023، تحسبا لمشاركته في كأس أسيا للأمم

واختار الاتحاد الجزائري لكرة القدم مدينة عنابة لاحتضان المعسكر التحضيري لأشقائنا الفلسطينيين. pic.twitter.com/YrnKHrwJrm — Fédération Algérienne de Football (@FAFAlgeria) December 3, 2023

وأوضح الاتحاد أنه اختار مدينة عنابة شرق الجزائر لاحتضان المعسكر الفلسطيني، مؤكداً تقديم كل التسهيلات المطلوبة من أجل إنجاح هذا المعسكر.

وكان الاتحاد الجزائري أعلن منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن السلطات العليا في البلاد وافقت على احتضان الجزائر لكل مباريات المنتخب الفلسطيني لكرة القدم، سواء الودية أو الرسمية في تصفيات كأس العالم وكأس آسيا والتكفل بكل التكاليف المتعلقة بهذه الأحداث الرياضية.

منتخب فلسطين 🇵🇸 يختار مدينة عنابة الجزائرية 🇩🇿 لإقامة معسكر تدريبي ما بين 12 و22 ديسمبر تحضيرا لنهائيات كأس أمم آسيا المنتظرة في قطر شهر يناير المقبل#قطر2023 pic.twitter.com/ZHg24Bgo9J — عبدالله محمد العلي (@abd_al3li) December 3, 2023

لكن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رفض طلب المنتخب الفلسطيني بخوض مبارياته المقررة على أرضه في تصفيات كأس العالم في الجزائر على اعتبار أن ذلك يتعارض مع لوائح الاتحاد، لأن الجزائر تقع خارج قارة آسيا.

وكان رئيس الاتحاد الفلسطيني جبريل الرجوب تقدم بطلب رسمي إلى الجزائر، من أجل استضافة مباريات منتخب بلاده في التصفيات؛ بسبب الوضع في الأراضي الفلسطينية جراء الاعتداءات المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية.

ويشارك منتخب فلسطين في بطولة كأس آسيا للمرة الثالثة تواليا بعد نسختي 2015 و2018، وسيلعب في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات إيران والإمارات وهونغ كونغ، ويملك فرصة كبيرة للتأهل إلى الدور الثاني من منافسات البطولة الآسيوية.