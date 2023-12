أفضل 10 انتقالات لمانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز

يعد مانشستر سيتي أحد أكبر المنفقين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز منذ عام 2008. وتمكن من جذب أفضل اللاعبين في العالم مما أسهم في فوزه بـ7 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز في كأس دوري أبطال أوروبا.

موقع (جيف مي سبورت)، قام بتصنيف أفضل 10 فترات انتقالات للنادي في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

🗓| #OnThisDay in 2008, Manchester City signed @Robinho from Real Madrid, breaking the Premier League Transfer Record! 👕 53 Appearances

⚽️ 16 Goals

🅰️ 12 Assists #ManCity pic.twitter.com/OLwHoTQ1VW — City Chief (@City_Chief) September 1, 2019

10-المركاتو الصيفي 2008 – 2009

عرف ضم روبينهو (40.600 مليون دولار) وفينسنت كومباني (7.630 ملايين) من هامبورغ وبابلو زاباليتا (8.200 ملايين).

تمت أيضا إعادة شراء شون رايت فيليبس (10.80) إلى جانب التعاقد مع جو(22.880) وتال بن حاييم (6.350).

🗞[@AlasdairGold] | Tottenham Hotspur have been monitoring Manchester City centre-back John Stones during this summer transfer window. ❌However the English central defender does not want to now leave Manchester City and is also on big wages.#THFC #COYSpic.twitter.com/mVneY3TScY — Last Word On Spurs (@LastWordOnSpurs) October 5, 2020

9-الميركاتو الصيفي 2016- 2017

ضم السيتي ثاني أغلى قلب الدفاع جون ستونز من إيفرتون مقابل (60.370 مليون دولار)، في حين تم شراء إيلكاي غوندوغان من بوروسيا دورتموند مقابل (25.42) وكلاوديو برافو(19.570) ونوليتو(17.450) و ليروي ساني (47.03) و أولكسندر زينتشينكو(2.160).

في المقابل بيع إدين زيكو (13.370).

OFFICIAL: Manchester City have signed defender Ruben Dias from Benfica for around £65m. pic.twitter.com/ipxrVV4MnI — Transfer HQ (@Transfer__HQ) September 29, 2020

8-ماركاتو الصيفي 2020 – 2021

أنفق مانشستر سيتي مبالغ كبيرة لتعزيز دفاعه في محاولة لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز حيث دفع 78.930 مليون دولار مقابل روبن دياس لاعب بنفيكا وانضم إليه ناثان آكي، مقابل (50.840).

في المقابل غادر ليروي ساني إلى بايرن ميونيخ مقابل 69.650مليون دولار، ونيكولاس أوتامندي (17.410) ووصل الجناح الشاب فيران توريس (25.420 مليونا) وبابلو مورينو(11.440) من فالنسيا.

HAPPY BIRTHDAY! Manchester City striker Gabriel Jesus is 24 today. Since a £27m move from Palmeiras in January 2017, Jesus has scored 80 times in 183 games. He also has 18 goals in 41 caps for Brazil. pic.twitter.com/f9ME9iiGBb — Football Memories (@FootballOnThis1) April 3, 2021

7-المركاتو الشتوي 2016 – 2017

في هذا المركاتو تم جلب اللاعب البرازيلي الرائع غابرييل جيسوس من بالميراس مقابل34.320 مليون دولار.

في يناير 2017، انتقل ستيفان يوفيتيتش إلى إنتر ميلان مقابل 15.510مليون دولار.

OFFICIAL: Man City land Josko Gvardiol in €90 million deal. Finally the Josko Gvardiol transfer saga is over. Manchester City have announced the signing of the Croatian centre-back from Leipzig for 90 million euros in a long-term deal. pic.twitter.com/6jB05ShTs2 — Ogar Simeon Pius (@HardestPrince) August 5, 2023

6-المركاتو الصيفي 2023 – 2024

تم ضم قلب الدفاع جوسكو غفارديول مقابل 98.50 مليون دولار.

ومن بين الوافدين الآخرين جيريمي دوكو(69.910 مليونا) وماتيو كوفاسيتش(31.780 مليونا) اللذين جاءا بديلين لرياض محرز(30.130 مليونا) وإلكاي غوندوغان.

كما تم شراء ماتيوس نونيس لاعب ولفرهامبتون مقابل 67.360 مليون دولار، في حين تم بيع كول بالمر إلى تشلسي مقابل 54.020 مليونا وإيميريك لابورت إلى النصر مقابل 30 مليون دولار.

5-الميركاتو الصيفي 2011- 2012

كانت هذه هي الفترة التي بدأت أول موسم يفوز فيه السيتي باللقب، وضمت الهداف التاريخي للنادي سيرجيو أغويرو مقابل 45.760 مليون دولار.

ومن بين الإضافات الأخرى الثنائي سمير نصري (30.500 مليون دولار) وغايل كليشي (12.710 مليون دولار) من أرسنال. والمدافع ستيفان سافيتش، (7.630 ملايين) في حين بيع جيروم بواتينغ، إلى بايرن ميونيخ مقابل 15.890 مليون دولار.

4-الميركاتو الشتوي 2021- 2022

في يناير 2022، جاء جوليان ألفاريز من ريفر بليت مقابل 17.920 مليون دولار.

في المقابل باع السيتي فيران توريس إلى برشلونة مقابل 70.670 مليون دولار.

Kevin De Bruyne Premier League stats since joining Manchester city.

Manchester city announced the arrival of De Bruyne on August 30 2015. City signed him from

Wolfsburg with a club record transfer fee of 55 Million.

Let's see his stats and performance in Premier League pic.twitter.com/mbjnfTojmK — $hreyash (@IFO_SHREYASH) May 13, 2022

3-الميركاتو الصيفي 2015- 2016

شهد صيف عام 2015 عمليات شراء العديد من اللاعبين المهمين أبرزهم كيفن دي بروين، مقابل 69.910 مليون دولار من فولفسبورغ.

وانضم من ليفربول رحيم ستيرلينغ مقابل 62.280 مليونا.

كما تم ضم نيكولا أوتامندي مقابل 36.100 مليون دولار، في حين أن الرحيل الأبرز كان ألفارو نيغريدو، الذي انضم إلى فالنسيا مقابل 27.960 مليون دولار.

You can only pick one for your midfield. Both in their absolute PRIME. 🇨🇮 Yaya Touré 🆚 David Silva 🇪🇸 Who are you taking? 🤔 pic.twitter.com/4Gm1Mtl0Ae — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) July 30, 2023

2- الميركاتو الصيفي 2010- 2011

تعاقد السيتي مع لاعب خط الوسط الإسباني ديفيد سيلفا (30.50 مليونا). كما دفع السيتي نفس المبلغ لشراء يايا توريه وماريو بالوتيلي.

كما ضم أيضا جيمس ميلنر(22.880 مليونا) وألكسندر كولاروف (20.340 مليونا).

Manchester City's transfer window: ➡️spent: 140M€ (Haaland, Alvarez, Akanji, Gomez, Phillips, Ortega) ⬅️gained: 209M€ (Sterling, Jesus, Zinchenko, Porro, Itakura, Muric, Bazunu, Edozie, Lavia, Larios, Gyabi) 📊balance: +69M€ It was a good summer for them. 🔵 pic.twitter.com/an5Wj6C3ZY — Football Talent Scout – Jacek Kulig (@FTalentScout) September 2, 2022

الميركاتو الصيفي 2022 – 2023

أدت الصفقات إلى فوز مانشستر سيتي بالثلاثية و كان الصفقة المتميزة هو إيرلينغ هالاند، الذي تم ضمه من بوروسيا دورتموند مقابل 65.080 مليون دولار فقط.

وتبعه من دورتموند المدافع أكانجي(19.060 مليونا)، بينما ضمت الإضافات الأخرى كالفين فيليبس(53.380 مليونا) وسيرجيو غوميز(13.980 مليونا) وستيفان أوريتغا.

وتمكن مانشستر سيتي من تحقيق ربح عبر الميركاتو، وذلك بفضل بيع لاعبين مثل رحيم سترلينغ(59.740 مليونا)، وجابرييل جيسوس(57.190 مليونا)، وأولكسندر زينتشينكو(38.130 مليونا)، وجافين بازونو(15.250 مليونا)، وروميو لافيا (13.350 مليونا).