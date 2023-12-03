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أفضل 10 انتقالات لمانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز

Manchester City FC v Sevilla FC - UEFA Super Cup 2023
مانشستر سيتي حقق العديد من الألقاب في السنوات الأخيرة بفضل صفقات الانتقال الناجحة (غيتي)
3/12/2023

يعد مانشستر سيتي أحد أكبر المنفقين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز منذ عام 2008. وتمكن من جذب أفضل اللاعبين في العالم مما أسهم في فوزه بـ7 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز في كأس دوري أبطال أوروبا.

موقع (جيف مي سبورت)، قام بتصنيف أفضل 10 فترات انتقالات للنادي في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

10-المركاتو الصيفي 2008 – 2009
عرف ضم روبينهو (40.600 مليون دولار) وفينسنت كومباني (7.630 ملايين) من هامبورغ وبابلو زاباليتا (8.200 ملايين).

تمت أيضا إعادة شراء شون رايت فيليبس (10.80) إلى جانب التعاقد مع جو(22.880) وتال بن حاييم (6.350).

9-الميركاتو الصيفي 2016- 2017
ضم السيتي ثاني أغلى قلب الدفاع جون ستونز من إيفرتون مقابل (60.370 مليون دولار)، في حين تم شراء إيلكاي غوندوغان من بوروسيا دورتموند مقابل (25.42) وكلاوديو برافو(19.570) ونوليتو(17.450) و ليروي ساني (47.03) و أولكسندر زينتشينكو(2.160).
في المقابل بيع إدين زيكو (13.370).

8-ماركاتو الصيفي 2020 – 2021
أنفق مانشستر سيتي مبالغ كبيرة لتعزيز دفاعه في محاولة لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز حيث دفع 78.930 مليون دولار مقابل روبن دياس لاعب بنفيكا وانضم إليه ناثان آكي، مقابل (50.840).

في المقابل غادر ليروي ساني إلى بايرن ميونيخ مقابل 69.650مليون دولار، ونيكولاس أوتامندي (17.410) ووصل الجناح الشاب فيران توريس (25.420 مليونا) وبابلو مورينو(11.440) من فالنسيا.

7-المركاتو الشتوي 2016 – 2017
في هذا المركاتو تم جلب اللاعب البرازيلي الرائع غابرييل جيسوس من بالميراس مقابل34.320 مليون دولار.

في يناير 2017، انتقل ستيفان يوفيتيتش إلى إنتر ميلان مقابل 15.510مليون دولار.

6-المركاتو الصيفي 2023 – 2024
تم ضم قلب الدفاع جوسكو غفارديول مقابل 98.50 مليون دولار.

ومن بين الوافدين الآخرين جيريمي دوكو(69.910 مليونا) وماتيو كوفاسيتش(31.780 مليونا) اللذين جاءا بديلين لرياض محرز(30.130 مليونا) وإلكاي غوندوغان.

كما تم شراء ماتيوس نونيس لاعب ولفرهامبتون مقابل 67.360 مليون دولار، في حين تم بيع كول بالمر إلى تشلسي مقابل 54.020 مليونا وإيميريك لابورت إلى النصر مقابل 30 مليون دولار.

5-الميركاتو الصيفي 2011- 2012
كانت هذه هي الفترة التي بدأت أول موسم يفوز فيه السيتي باللقب، وضمت الهداف التاريخي للنادي سيرجيو أغويرو مقابل 45.760 مليون دولار.

ومن بين الإضافات الأخرى الثنائي سمير نصري (30.500 مليون دولار) وغايل كليشي (12.710 مليون دولار) من أرسنال. والمدافع ستيفان سافيتش، (7.630 ملايين) في حين بيع جيروم بواتينغ، إلى بايرن ميونيخ مقابل 15.890 مليون دولار.

4-الميركاتو الشتوي 2021- 2022
في يناير 2022، جاء جوليان ألفاريز من ريفر بليت مقابل 17.920 مليون دولار.

في المقابل باع السيتي فيران توريس إلى برشلونة مقابل 70.670 مليون دولار.

3-الميركاتو الصيفي 2015- 2016
شهد صيف عام 2015 عمليات شراء العديد من اللاعبين المهمين أبرزهم كيفن دي بروين، مقابل 69.910 مليون دولار من فولفسبورغ.
وانضم من ليفربول رحيم ستيرلينغ مقابل 62.280 مليونا.

كما تم ضم نيكولا أوتامندي مقابل 36.100 مليون دولار، في حين أن الرحيل الأبرز كان ألفارو نيغريدو، الذي انضم إلى فالنسيا مقابل 27.960 مليون دولار.

2- الميركاتو الصيفي 2010- 2011
تعاقد السيتي مع لاعب خط الوسط الإسباني ديفيد سيلفا (30.50 مليونا). كما دفع السيتي نفس المبلغ لشراء يايا توريه وماريو بالوتيلي.
كما ضم أيضا جيمس ميلنر(22.880 مليونا) وألكسندر كولاروف (20.340 مليونا).

الميركاتو الصيفي 2022 – 2023
أدت الصفقات إلى فوز مانشستر سيتي بالثلاثية و كان الصفقة المتميزة هو إيرلينغ هالاند، الذي تم ضمه من بوروسيا دورتموند مقابل 65.080 مليون دولار فقط.

وتبعه من دورتموند المدافع أكانجي(19.060 مليونا)، بينما ضمت الإضافات الأخرى كالفين فيليبس(53.380 مليونا) وسيرجيو غوميز(13.980 مليونا) وستيفان أوريتغا.

وتمكن مانشستر سيتي من تحقيق ربح عبر الميركاتو، وذلك بفضل بيع لاعبين مثل رحيم سترلينغ(59.740 مليونا)، وجابرييل جيسوس(57.190 مليونا)، وأولكسندر زينتشينكو(38.130 مليونا)، وجافين بازونو(15.250 مليونا)، وروميو لافيا (13.350 مليونا).

المصدر : الصحافة البريطانية