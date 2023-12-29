ويستهام يصعق أرسنال ويحرمه من صدارة البريميرليغ

حسم ويستهام يونايتد ديربي لندن، الذي جمعه مع مضيفه وجاره أرسنال، وحرمه من استعادة قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما تغلب عليه بهدفين دون رد، في المرحلة الـ19 من المسابقة.

ويست هام يسجل الهدف الأول في شباك أرسنال عن طريق توماس سوتشيك بعد عمل رائع من الهامرز 🔥⚒️pic.twitter.com/HxREOy4Hcv — EPL World (@EPLworld) December 28, 2023

وافتتح التشيكي توماس سوشيك التسجيل لمصلحة ويست هام بهدف مثير للجدل في الدقيقة 13، قبل أن يضيف زميله اليوناني كونسطانطينوس مافروبانوس الهدف الثاني في الدقيقة الـ55.

وأضاع الجزائري سعيد بن رحمة ركلة جزاء لويستهام في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وارتفع رصيد ويستهام، الذي حقق فوزه العاشر في البطولة خلال الموسم الحالي والثالث على التوالي، إلى 33 نقطة، ليتقدم للمركز السادس في ترتيب البطولة.

مافروبانوس يسجل في مرمى فريقه السابق #أرسنال ويرفض الاحتفال وست هام متقدم 2-0 في ملعب الإمارات 🔥 pic.twitter.com/pm0HIkhEEL — 90+ (@90PlusKora) December 28, 2023

في المقابل، توقف رصيد أرسنال، الذي تكبد خسارته الثالثة في المسابقة هذا الموسم، عند 40 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف ليفربول (المتصدر).

برايتون يصعق توتنهام

بدوره، أكرم برايتون وفادة ضيفه توتنهام عندما تغلب عليه 4-2 الخميس على ملعب فالمر في برايتون.

وسجل جاك هينشيلوود (11) والبرازيلي جواو بيدرو (25 و76 من ركلتي جزاء) والاكوادوري بيرفيس إستوبنيان (63) أهداف برايتون، والأرجنتيني أليخو فيليس (81) والويلزي بن ديفيس (86) هدفي توتنهام.

بعد 4 أهداف في شباكه توتنهام يسجل هدفاً شرفياً في شباك برايتون#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #برايتون_توتنهام pic.twitter.com/feurAXC38f — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 28, 2023

وضرب برايتون عصفورين بحجر واحد باستعادته نغمة الانتصارات بعد تعادلين وخسارة وفرمل الفريق اللندني وحرمه من استعادة المركز الرابع من مانشستر سيتي.

وتجمد رصيد توتنهام عند 36 نقطة وتراجع إلى المركز الخامس، فيما رفع برايتون رصيده إلى 30 نقطة وصعد إلى المركز السابع مؤقتا.