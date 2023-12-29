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وست هام يصعق أرسنال ويحرمه من صدارة البريميرليغ

وست هام هزم أرسنال بهدفين دون رد (غيتي)
29/12/2023-|آخر تحديث: 29/12/202302:03 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

حسم وست هام يونايتد ديربي لندن الذي جمعه مع مضيفه وجاره أرسنال وحرمه من استعادة قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما تغلب عليه بهدفين دون رد في المرحلة الـ19 من المسابقة.

وافتتح التشيكي توماس سوتشيك التسجيل لمصلحة وست هام بهدف مثير للجدل في الدقيقة الـ13، قبل أن يضيف زميله اليوناني كونستانتينوس مافروبانوس الهدف الثاني في الدقيقة الـ55.

وأضاع الجزائري سعيد بن رحمة ركلة جزاء لوست هام في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وارتفع رصيد وست هام -الذي حقق فوزه العاشر في البطولة خلال الموسم الحالي والثالث على التوالي- إلى 33 نقطة، ليتقدم إلى المركز السادس في ترتيب البطولة.

في المقابل، توقف رصيد أرسنال -الذي تكبد خسارته الثالثة في المسابقة هذا الموسم- عند 40 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف ليفربول (المتصدر).

برايتون يصعق توتنهام

بدوره، أكرم برايتون وفادة ضيفه توتنهام عندما تغلب عليه 4-2 الخميس على ملعب فالمر في برايتون.

وسجل جاك هنشلوود (11) والبرازيلي جواو بيدرو (25 و76 من ركلتي جزاء) والإكوادوري بيرفيس إستوبينيان (63) أهداف برايتون، والأرجنتيني أليخو فيليز (81) والويلزي بن ديفيس (86) هدفي توتنهام.

وضرب برايتون عصفورين بحجر واحد باستعادته نغمة الانتصارات بعد تعادلين وخسارة، وفرمل الفريق اللندني وحرمه من استعادة المركز الرابع من مانشستر سيتي.

وتجمد رصيد توتنهام عند 36 نقطة وتراجع إلى المركز الخامس، فيما رفع برايتون رصيده إلى 30 نقطة وصعد إلى المركز السابع مؤقتا.

المصدر : وكالات