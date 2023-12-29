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رياضة|آسيا

كلينسمان يعلن قائمة كوريا الجنوبية النهائية لكأس آسيا 2023

منتخب كوريا الجنوبية يخوض كأس آسيا 2023 في المجموعة الخامسة إلى جانب ماليزيا والأردن والبحرين (غيتي)
29/12/2023

أعلن مدرب كوريا الجنوبية الألماني يورغن كلينسمان عن التشكيلة النهائية المشكلة من 26 لاعبا، الذين سيخوضون غمار كأس آسيا 2023 المقررة في قطر.

ولم تحرز كوريا الجنوبية لقب كأس آسيا منذ 1960، لكن كلينسمان يبدو متفائلا بإنهاء صيام "محاربي التايغوك" عن إحراز اللقب طيلة 64 عاما.

وقال -اليوم الخميس- "أعتقد أننا جاهزون لهذا الحدث الكبير جدا. إنها 64 سنة، و64 سنة فترة طويلة جدا بالنسبة لكوريا. حان الوقت من أجل انجاز الأمر (الفوز باللقب)".

وسيكون سون هيونغ-مين من أبرز نجوم المنتخب الكوري الجنوبي خلال مشاركته في كأس آسيا لكرة القدم التي تنطلق في 12 يناير/كانون الثاني المقبل في قطر.

وسيتولى نجم توتنهام الإنجليزي مهمة قيادة منتخب يضم لاعبين مميزين آخرين في مقدمتهم، تشان هوانغ الذي سجل الأربعاء ثنائية في فوز فريقه ولفرهامبتون على برنتفورد 4-1 في الدوري الإنجليزي، رافعا رصيده إلى 10 أهداف هذا الموسم في "البريميرليغ".

كما تضم التشكيلة مدافع بايرن ميونيخ، مين جاي كيم، ولاعب وسط باريس سان جيرمان كانغ-إين لي.

ووقعت كوريا الجنوبية ضمن المجموعة الخامسة التي تضم ماليزيا والأردن والبحرين.

تشكيلة منتخب كوريا الجنوبية:

  • حراسة المرمى: سيونغ-غيو كيم (الشباب السعودي)، وهيون-وو جو (أولسان)، وبوم-كيون سونغ (شونان بيلمار الياباني).
  • الدفاع: يونغ-غوون كيم وتاي وهوان كيم وسيونغ-هيون جونغ ويونغ-وو سيول (أولسان)، ومين-جاي كيم (بايرن ميونيخ)، وجو-سونغ كيم (أف سي سيول)، وجي-سو كيم (برنتفورد الإنجليزي)، وكي-جي لي (سوون)، وجين-سو كيم (تشونبوك).

  • الوسط: يونغ-وو بارك (العين الإماراتي)، وإين-بيوم هوانغ (النجم الأحمرالصربي)، وهيون-سيوك هونغ (خنت البلجيكي)، وسون-مين لي (غوانغجو)، وجاي-سونغ لي (ماينتس الألماني)، وكانغ-إين لي (باريس سان جيرمان الفرنسي، وهيونغ-مين سون (توتنهام الإنجليزي)، وو-يونغ جيونغ (شتوتغارت الألماني)، وهي-تشان هوانغ (ولفرهامبتون الإنجليزي)، وسيون-مين مون وجين-سيوب بارك (تشونبوك)، وهيون-جون يانغ (سلتيك الأسكتلندي).

  • الهجوم: غوي-سونغ شو (ميدتييلاند الدانماركي)، وهيون-غيو أوه (سلتيك الأسكتلندي).
المصدر : وكالات