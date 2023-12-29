كلينسمان يعلن قائمة كوريا الجنوبية النهائية لكأس آسيا 2023

أعلن مدرب كوريا الجنوبية الألماني يورغن كلينسمان عن التشكيلة النهائية المشكلة من 26 لاعبا، الذين سيخوضون غمار كأس آسيا 2023 المقررة في قطر.

ولم تحرز كوريا الجنوبية لقب كأس آسيا منذ 1960، لكن كلينسمان يبدو متفائلا بإنهاء صيام "محاربي التايغوك" عن إحراز اللقب طيلة 64 عاما.

وقال -اليوم الخميس- "أعتقد أننا جاهزون لهذا الحدث الكبير جدا. إنها 64 سنة، و64 سنة فترة طويلة جدا بالنسبة لكوريا. حان الوقت من أجل انجاز الأمر (الفوز باللقب)".

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 عااااااااااااااااااااااجل — رسميًا: قائمة منتخب كوريا الجنوبية في كأس آسيا، بعض العناصر المرعبة في المنتخب.. • سون لاعب توتنهام • كيم مين جاي لاعب بايرن ميونيخ • هوانغ لاعب وولفرهامبتون • لي كانغ إن في باريس سان جيرمان 🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷

✅✅✅✅✅✅✅ pic.twitter.com/2Lpqrxi3nQ — عمرو (@bt3) December 28, 2023

وسيكون سون هيونغ-مين من أبرز نجوم المنتخب الكوري الجنوبي خلال مشاركته في كأس آسيا لكرة القدم التي تنطلق في 12 يناير/كانون الثاني المقبل في قطر.

وسيتولى نجم توتنهام الإنجليزي مهمة قيادة منتخب يضم لاعبين مميزين آخرين في مقدمتهم، تشان هوانغ الذي سجل الأربعاء ثنائية في فوز فريقه ولفرهامبتون على برنتفورد 4-1 في الدوري الإنجليزي، رافعا رصيده إلى 10 أهداف هذا الموسم في "البريميرليغ".

أبرز عناصر منتخب كوريا الجنوبية : 🇰🇷 كيم حارس الشباب

🇰🇷 كيم مدافع بايرن ميونيخ

🇰🇷 لي جاي سونغ لاعب ماينز

🇰🇷 وو يونغ جانغ لاعب الخليج

🇰🇷 جيونغ وو ي نغ لاعب شتوتغارت

🇰🇷 لي كانغ إن لاعب باريس سان جيرمان

🇰🇷 هوانغ لاعب وولفرهامبتون

🇰🇷 هيونغ مين سون لاعب توتنهام pic.twitter.com/xuDsFCulJt — #فاستر_قول (@s5zizoo) December 28, 2023

كما تضم التشكيلة مدافع بايرن ميونيخ، مين جاي كيم، ولاعب وسط باريس سان جيرمان كانغ-إين لي.

ووقعت كوريا الجنوبية ضمن المجموعة الخامسة التي تضم ماليزيا والأردن والبحرين.

تشكيلة منتخب كوريا الجنوبية:

حراسة المرمى: سيونغ-غيو كيم (الشباب السعودي)، وهيون-وو جو (أولسان)، وبوم-كيون سونغ (شونان بيلمار الياباني).

سيونغ-غيو كيم (الشباب السعودي)، وهيون-وو جو (أولسان)، وبوم-كيون سونغ (شونان بيلمار الياباني). الدفاع: يونغ-غوون كيم وتاي وهوان كيم وسيونغ-هيون جونغ ويونغ-وو سيول (أولسان)، ومين-جاي كيم (بايرن ميونيخ)، وجو-سونغ كيم (أف سي سيول)، وجي-سو كيم (برنتفورد الإنجليزي)، وكي-جي لي (سوون)، وجين-سو كيم (تشونبوك).

Tottenham Hotspur's Son Heung-min was named in South Korea's Asian Cup squad on Thursday and coach Jurgen Klinsmann said it was "about time" they ended their 64-year continental title drought. pic.twitter.com/OTKDYZ9eBt — Alkass Digital (@alkass_digital) December 28, 2023

الوسط: يونغ-وو بارك (العين الإماراتي)، وإين-بيوم هوانغ (النجم الأحمرالصربي)، وهيون-سيوك هونغ (خنت البلجيكي)، وسون-مين لي (غوانغجو)، وجاي-سونغ لي (ماينتس الألماني)، وكانغ-إين لي (باريس سان جيرمان الفرنسي، وهيونغ-مين سون (توتنهام الإنجليزي)، وو-يونغ جيونغ (شتوتغارت الألماني)، وهي-تشان هوانغ (ولفرهامبتون الإنجليزي)، وسيون-مين مون وجين-سيوب بارك (تشونبوك)، وهيون-جون يانغ (سلتيك الأسكتلندي).

🇰🇷 | 𝙏𝙝𝙚 𝙆𝙤𝙧𝙚𝙖𝙣 𝘽𝙝𝙤𝙮𝙨 Celtic duo Oh Hyeon-Gyu & Yang Hyun-Jun have been called up by @theKFA for the upcoming Asian Cup. Jurgen Klinsmann’s decision to include the pair means they could be unavailable for Celtic all the way up until February 17th. pic.twitter.com/9TyVMHUUja — Everything Celtic (@aboutceltic) December 28, 2023

🚨 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | A convocação da Coreia do Sul para a Copa da Ásia 2023! 🇰🇷✅️ Kim Min-jae, do Bayern de Munique, Jae-Sung Lee, do Mainz 05, e Woo-Yeong Jeong, do Stuttgart, estão na lista e desfalcarão suas equipes. ⚠️ pic.twitter.com/rS6Q3VHtj9 — 𝐁𝐮𝐧𝐝𝐞𝐬𝐥𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞 𝐈𝐧𝐬𝐢𝐝𝐞𝐫 🇩🇪🇧🇷 (@BundesInsider) December 28, 2023