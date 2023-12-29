قائمة ساحل العاج في أمم أفريقيا 2023

كشف الفرنسي جان-لوي غاسيه، مدرب منتخب ساحل العاج لكرة القدم -أمس الخميس- عن اللائحة الرسمية لـ"الفيلة" التي تشارك في نهائيات كأس أمم أفريقيا المقررة على أرضه مطلع العام المقبل.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨 عاااااااااااااااجل — رسميًا : استبعاد ويلفريد زاها من قائمة منتخب ساحل العاج في كأس امم افريقيا 😳#AFCON2023 pic.twitter.com/UApS1wllVL — منبر الكرة الأوروبية | #AFCON2023 #Qatar2023 (@MnbrEUFootball) December 28, 2023

وضمت القائمة 27 لاعبا، في مقدمتهم مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني سيباستيان هالر ولاعب وسط الأهلي السعودي فرانك كيسييه. بينما غاب عنها مهاجم غلطة سراي التركي ويلفريد زاها ومدافع بشكتاش التركي إريك بايي.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 عاجل — رسميًا : قائمة منتخب ساحل العاج في كأس امم افريقيا. 🇨🇮🇨🇮🇨🇮🇨🇮🇨🇮🇨🇮🇨🇮🇨🇮

✅✅✅✅✅✅✅✅ pic.twitter.com/ToqCgKryFS — عمرو (@bt3) December 28, 2023

وتلعب ساحل العاج المضيفة للنهائيات في الفترة بين 13 يناير/كانون الثاني إلى 12 فبراير/شباط المقبلين، في المجموعة الأولى إلى جانب غينيا بيساو ونيجيريا وغينيا الاستوائية.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 عاجل — رسميًا : استدعاء فرانك كيسيه لـ قائمة منتخب ساحل العاج في كأس امم افريقيا. 🇨🇮🇨🇮🇨🇮🇨🇮🇨🇮🇨🇮🇨🇮🇨🇮

✅✅✅✅✅✅✅✅ pic.twitter.com/3hnZxmwRni — عمرو (@bt3) December 28, 2023

القائمة:

حراسة المرمى: يحيى فوفانا (أنجيه الفرنسي)، وشارل فولي (أسيك ميموزا)، وبدرا علي (سيخوخون يونايتد الجنوب أفريقي).

الدفاع: سيرج أورييه وويلي بولي (نوتنغهام فوريست الإنجليزي)، وإسماعيل ديالو (هايدوك سبليت الكرواتي)، وعثمان ديومانديه (سبورتنغ لشبونة البرتغالي)، وغيسلان كونان (الفيحاء السعودي)، وإيفانس نديكا (روما الإيطالي)، وأوديلون كوسونو (باير ليفركوزن الألماني)، وويلفريد سينغو (موناكو الفرنسي).

🚨🚨 || عاجل : استدعاء نجم #النصر " سيكو فوفانا " لقائمة منتخب بلادة ساحل العاج للمشاركة في كأس أمم افريقيا. pic.twitter.com/Ztu7CMRTh7 — كورة | #النصر 🦁 (@9NFCBALL) December 28, 2023

الوسط: جان-تييري أماني لازار (أونيون سان جيلواز البلجيكي)، وإدريسا دومبيا (ألانيا سبور التركي)، وسيكو فوفانا (النصر السعودي)، وإبراهيم سانغاريه (نوتنغهام فوريست)، وفرانك كيسييه (الأهلي السعودي)، وجان ميشال سيري (هال سيتي الإنجليزي).

L'attaque de la Côte d'Ivoire pour la CAN 2023 : 🇨🇮 Sebastien Haller

🇨🇮 Karim Konaté

🇨🇮 Jean-Philippe Krasso

🇨🇮 Max-Alain Gradel

🇨🇮 Christian Kouamé

🇨🇮 Jonathan Bamba

🇨🇮 Oumar Diakité

🇨🇮 Jérémie Boga

🇨🇮 Nicolas Pépé

🇨🇮 Simon Adingra Des joueurs confirmés, quelques joueurs… pic.twitter.com/TWwwPBDyzl — Footballogue (@Footballogue) December 28, 2023