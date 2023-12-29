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قائمة ساحل العاج في أمم أفريقيا 2023

منتخب ساحل العاج (مواقع التواصل)
منتخب ساحل العاج يلعب في المجموعة الأولى رفقة غينيا بيساو ونيجيريا وغينيا الاستوائية (مواقع التواصل)
29/12/2023

كشف الفرنسي جان-لوي غاسيه، مدرب منتخب ساحل العاج لكرة القدم -أمس الخميس- عن اللائحة الرسمية لـ"الفيلة" التي تشارك في نهائيات كأس أمم أفريقيا المقررة على أرضه مطلع العام المقبل.

وضمت القائمة 27 لاعبا، في مقدمتهم مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني سيباستيان هالر ولاعب وسط الأهلي السعودي فرانك كيسييه. بينما غاب عنها مهاجم غلطة سراي التركي ويلفريد زاها ومدافع بشكتاش التركي إريك بايي.

وتلعب ساحل العاج المضيفة للنهائيات في الفترة بين 13 يناير/كانون الثاني إلى 12 فبراير/شباط المقبلين، في المجموعة الأولى إلى جانب غينيا بيساو ونيجيريا وغينيا الاستوائية.

 

القائمة:

  • حراسة المرمى: يحيى فوفانا (أنجيه الفرنسي)، وشارل فولي (أسيك ميموزا)، وبدرا علي (سيخوخون يونايتد الجنوب أفريقي).

  • الدفاع: سيرج أورييه وويلي بولي (نوتنغهام فوريست الإنجليزي)، وإسماعيل ديالو (هايدوك سبليت الكرواتي)، وعثمان ديومانديه (سبورتنغ لشبونة البرتغالي)، وغيسلان كونان (الفيحاء السعودي)، وإيفانس نديكا (روما الإيطالي)، وأوديلون كوسونو (باير ليفركوزن الألماني)، وويلفريد سينغو (موناكو الفرنسي).

  • الوسط: جان-تييري أماني لازار (أونيون سان جيلواز البلجيكي)، وإدريسا دومبيا (ألانيا سبور التركي)، وسيكو فوفانا (النصر السعودي)، وإبراهيم سانغاريه (نوتنغهام فوريست)، وفرانك كيسييه (الأهلي السعودي)، وجان ميشال سيري (هال سيتي الإنجليزي).

  • الهجوم: سيمون أدينغرا (برايتون الإنجليزي)، جوناثان وبامبا (سلتا فيغو الإسباني)، وجيريمي بوغا (نيس الفرنسي)، وسيباستيان هالر (بوروسيا دورتموند الألماني)، وكريم كوناتيه (سالزبورغ النمساوي)، وكريستيان كواميه (فيورنتينا الإيطالي)، وجان-فيليب كراسو (النجم الأحمر الصربي)، وماكس آلان غراديل (غازي عنتاب التركي)، وعمر دياكيتيه (رينس الفرنسي)، ونيكولا بيبي (طرابزون سبور التركي).
المصدر : الفرنسية